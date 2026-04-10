Trwają „zbrojenia” przed maturami. CKE chce uniknąć powtórki z ubiegłego roku

Przecieki maturalne to wielki problem, z którym Centralna Komisja Edukacyjna nie zawsze potrafi sobie poradzić. W ubiegłym roku niezidentyfikowany internauta przez cały maj ujawniał arkusze i nie udało się namierzyć go do samego końca. „Powodzenia wam i CKE w znalezieniu mnie” – pisał w sieci prowokacyjnie.

Matura 2026. CKE o zabezpieczeniach arkuszy

Szef CKE Robert Zakrzewski podkreślał, że pytania są tajne jedynie do momentu rozpoczęcia testu. – Na pierwszej stronie arkusza jest napisane, że materiał egzaminacyjny jest tajny do momentu rozpoczęcia egzaminu. Po 9 nie mam już wpływu na to, co się dzieje na salach egzaminacyjnych – mówił.

– Dyrektor szkoły odpowiada za właściwe zabezpieczenie wszystkich materiałów egzaminacyjnych, w tym materiałów przeznaczonych do części ustnej egzaminu, od momentu ich przekazania – dodawał.

W rozmowie z Interią opowiedział o tegorocznych sposobach na zabezpieczenie matur. „Planowane zabezpieczenia będą podobne jak w latach ubiegłych. Każdy arkusz będzie zabezpieczony banderolami; arkusze będą pakowane w bezpieczne koperty typu safebag, których nie da się otworzyć w sposób niepozostawiający śladu” – odpisał na pytania portalu.

Jak CKE zabezpiecza arkusze maturalne?

Koperty dostarczać będzie do szkół Poczta Polska. Pakiety mają być zabezpieczone, a odbierać będą je wyłącznie osoby upoważnione. Paczki otwierane mają być dopiero o określonej godzinie i w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawiciela zdających.

„Dodatkowo – jak w latach 2022-2025 – wybrane przesyłki będą zawierały nadajniki, które w momencie otworzenia przesyłki wysyłają sygnał, a każde takie zgłoszenie jest weryfikowane przez pracownika OKE albo CKE w trakcie połączenia audio-wideo z dyrektorem szkoły, w którym przesyłka została otworzona przed czasem” – przypominał dyrektor CKE.

W ubiegłym roku Zakrzewski ujawnił, że CKE będzie proponować Ministerstwu Edukacji Narodowej nowe formy zabezpieczenia arkuszy. Interia dowiedziała się, że Komisja nadal liczy koszty takich zmian i analizuje je pod kątem prawnym.

Terminarz matur 2026

W tym roku matury rozpoczną się 4 maja. Poniżej prezentujemy cały terminarz:

4 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski (poziom podstawowy)

5 maja (wtorek), godz. 9:00 – matematyka (poziom podstawowy)

6 maja (środa), godz. 9:00 – język obcy nowożytny, do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski

Egzaminy ustne:

Od 7 do 30 maja – zgodnie z harmonogramem poszczególnych szkół.

Egzaminy rozszerzone:

7 maja (czwartek), godz. 9:00 – język angielski / godz. 14:00 – historia muzyki,

8 maja (piątek), godz. 9:00 – biologia / godz. 14:00 – filozofia,

11 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – matematyka / godz. 14:00 – język rosyjski,

12 maja (wtorek), godz. 9:00 – wiedza o społeczeństwie / godz. 14:00 – język niemiecki,

13 maja (środa), godz. 9:00 – chemia / godz. 14:00 – historia sztuki,

14 maja (czwartek), godz. 9:00 – informatyka / godz. 14:00 – język ukraiński,

15 maja (piątek), godz. 9:00 – geografia / godz. 14:00 – język mniejszości narodowych,

18 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – historia / godz. 14:00 – język francuski,

19 maja (wtorek), godz. 9:00 – fizyka / godz. 14:00 – język hiszpański,

20 maja (środa), godz. 9:00 – język polski / godz. 14:00 – język włoski,

21 maja (czwartek) – przedmioty w języku obcym.

