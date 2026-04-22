Tragedia w Marszewie. Szynobus potrącił dwie nastolatki, trwa walka o życie

W środę 23 kwietnia w okolicy Marszewa w województwie zachodniopomorskim doszło do wstrząsającego wypadku. Około godziny 14 szynobus potrącił dwie nastolatki, które przechodziły przez tory. Jedna z nich zginęła na miejscu wypadku. Druga została przewieziona do szpitala przez załogę śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Marszewo. Wypadek szynobusa, nie żyje nastolatka

O tragicznym zdarzeniu informował w rozmowie z Interią Dariusz Schacht z KW Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. – Na miejscu wypadku są trzy zastępy straży pożarnej, czyli dziewięciu ratowników. Pomagają oni policji w zabezpieczeniu terenu. Wcześniej pomagali również opatrywać ofiary – mówił.

Według informacji uzyskanych przez „Głos Szczeciński”, lekarze walczą o życie drugiej z dziewczyn. Jej stan jest bardzo ciężki, ponieważ doznała urazu głowy i brzucha. Dziennikarze gazety dowiedzieli się, że poszkodowane miały najprawdopodobniej około 15-16 lat. Ich wiek nie został jednak nadal potwierdzony przez służby.

Szynobus potrącił nastolatki. Co z pasażerami?

Wiadomo też, co z pasażerami, którzy w chwili wypadku znajdowali się w szynobusie. Żaden z nich nie ucierpiał w wyniku zdarzenia. Wstrzymano za to ruch kolejowy między Goleniowem a Nowogardem i zorganizowano komunikację zastępczą.

Część podróżnych została ewakuowana i doprowadzona do miejsca, w które podjechać miały autobusy. Dokładne oględziny miejsca wypadku prowadzi policja pod nadzorem prokuratora.

