Gen. Kukuła zabrał głos po tragedii. „Slab poświęcił wiele miesięcy, by mnie przekonać”

W czwartek w Radomiu doszło do katastrofy samolotu F-16. W wyniku zdarzenia zginął pilot major Maciej „Slab” Krakowian. Mężczyzna osierocił dwóch synów – bliźniaki.

Po tragedii głos zabrało wiele osób publicznych. Kondolencje złożyli między innymi premier Donald Tusk, prezydent Karol Nawrocki, politycy czy wojskowi.

Katastrofa F-16. Po tragedii głos zabrał generał Kukuła

Na portalu X wypowiedział się także szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła.

„Opłakujemy śmierć jednego z naszych najlepszych pilotów. Oficera, o którym wiele razy słyszałem, że jest najlepszym ambasadorem polskiego lotnictwa. Wspaniałego pełnego pokory i optymizmu pilota. Dziękuję za Twoją służbę” – czytamy.

Jak dodał w kolejnych wpisach, „śp. 'Slab' wiele miesięcy poświęcił by przekonać mnie do tego, że jestem w wielkim błędzie. Takie szkolenia i ćwiczenia służą również odstraszaniu”.

„Każdy lot niesie za sobą ryzyko. Z pewnością się nad tym pochylimy ponownie. Warto pokreślić, że po zdarzeniu z ubiegłego roku zmieniliśmy sporo zasad związanych z udziałem w pokazach” – napisał.

Gen. Kukuła podkreślił, że obecnie nie są znane przyczyny wypadku. Zaznaczył, że „dla niego 'Slab' pozostaje najlepszy”. „Dajmy pracować tym, którzy je (powody – red.) zbadają” – dodał.

Radom. Katastrofa F-16. Generał Kukuła wyjaśnia standardy bezpieczeństwa

Wojskowy wyjaśnił również, że loty na pokazach są „planowane, autoryzowane i nadzorowane”. „Standardy bezpieczeństwa są wysokie – poprzedzone analizą ryzyka i przygotowaniem. Ale nawet takie podejście nie zmienia jednego – niesie ryzyko” – napisał.

W następstwie tragedii tegoroczne międzynarodowe pokazy lotniczne Air SHOW 2025 w Radomiu zostały odwołane.

