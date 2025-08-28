Katastrofa przed pokazem lotniczym. F-16 runął na ziemię

Przed weekendowym wydarzeniem, na terenie Radomia, w okolicy tamtejszego lotniska, doszło do wypadku lotniczego. „Gazeta Wyborcza” podaje, że na ziemię runął najprawdopodobniej samolot wielozadaniowy F-16, choć nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone.

Na filmach, które zostały udostępnione redakcji przez czytelników, zobaczyć można słup dymu. Dziennik pisze też o „kuli ognia”.

Redakcja serwisu remiza.pl ustaliła, że pilot nie przeżył wypadku. „Szef MON jest w drodze na miejsce katastrofy” – poinformowano we wpisie na platformie X.

