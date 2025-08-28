Media: Air Show Radom odwołane. Jest reakcja rządu na katastrofę F-16

W Radomiu doszło do wypadku z udziałem samolotu F-16. W katastrofie zginął polski pilot.

Air Show Radom odwołane. Pilot zginął w katastrofie F-16

Polsat News przekazał informację, że z powodu zdarzenia Międzynarodowy Pokaz Lotniczy Air SHOW Radom 2025 został odwołany.

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak w rozmowie z TVN 24 przekazał informację o wypadku.

– Potwierdzam, że podczas ćwiczeń przed Air Show w Radomiu rozbił się samolot F-16. Pilot nie przeżył – powiedział.

Szef MON w Radomiu. Katastrofa z udziałem F-16

Na miejsce katastrofy udał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że szef MON rozmawiał na temat wypadku z premierem Donaldem Tuskiem.

– Ze strony MSWiA mogę zapewnić, że straż pożarna jest na miejscu, służby są w gotowości. Jest to teren lotniska, dlatego sprawę przejęła też lotniskowa straż pożarna, którą będą wspierać jednostki podległe ministerstwu. Mogę zapewnić o współpracy – oświadczyła Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Komunikat Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Śledztwo w sprawie katastrofy

Głos zabrała Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

„W związku z katastrofą samolotu wojskowego na lotnisku w Radomiu, do której doszło dziś w godzinach wieczornych podjęte zostały już wstępne czynności procesowe przez prokuratorów 8 Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, którzy są w drodze na miejsce zdarzenia. Na miejscu są już przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej. Więcej informacji przekażemy jutro w godzinach popołudniowych na konferencji zorganizowanej w Radomiu" – napisano w oświadczeniu.

Katastrofa F-16. Tusk i Nawrocki składają kondolencje

„W katastrofie samolotu F-16 zginął polski pilot. Cześć Jego pamięci! Rodzinie i bliskim składam z całego serca najgłębsze wyrazy współczucia” – napisał premier Donald Tusk.

Kondolencje złożył także prezydent Karol Nawrocki.

„Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość o katastrofie samolotu F-16, w której zginął polski pilot. Składam najszczersze wyrazy współczucia Najbliższym. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie” – czytamy.

