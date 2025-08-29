Katastrofa F-16. Szef MON zapowiada i wspomina „Slaba”

– W Radomiu, podczas przygotowań do Air Show, które miało się odbyć w najbliższy weekend, po godzinie 19.00 doszło do wypadku lotniczego, w wyniku którego śmierć poniósł major pilot Maciej Krakowian – wspaniały lotnik i żołnierz Wojska Polskiego, służący w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Był wieloletnim uczestnikiem różnego rodzaju pokazów, nienagannie pełnił służbę, wspaniale oddany obowiązkom, Wojsku Polskiemu i swoim kolegom – mówił szef MON.

Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej w czwartek złożył w imieniu resortu, władz państwowych oraz całej wspólnoty Wojska Polskiego wyrazy najgłębszego współczucia i uszanowania rodzinie, najbliższym i przyjaciołom. Minister obrony narodowej podkreślił, że premier i prezydent są informowani na bieżąco w związku z wypadkiem, a po zdarzeniu zostały uruchomione wszystkie procedury. Nikt inny nie został poszkodowany na ziemi.

Maciej „Slab” Krakowian nie żyje. Szef MON po katastrofie F-16 podczas Air Show Radom 2025

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że był na miejscu w Radomiu po kilkudziesięciu minutach od zdarzenia. – Rozmawiałem ze strażakami, trwają czynności zabezpieczające, działa Żandarmeria Wojskowa, działa prokuratura, Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych. Wszystkie służby działają według określonych zadań, do których zostały powołane – podkreślił szef MON.

Kosiniak-Kamysz zapewnił, że będzie na bieżąco informować ws. wypadku. Dodał, że „wyjaśnione zostaną wszystkie przyczyny katastrofy lotniczej, które będą oczywiście poprzedzone badaniem i weryfikacją całego zdarzenia”. Air Show w tym roku został odwołany. Zakupione bilety zostaną zwrócone. Wszystkie informacje będą dostępne na stronach Agencji Mienia Wojskowego.

