Nawrocki zabrał głos po tragedii. Opublikował wpis

Karol Nawrocki w czwartek (28 sierpnia) opublikował post na X.

„Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość o katastrofie samolotu F-16, w której zginął polski pilot. Składam najszczersze wyrazy współczucia Najbliższym. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie” – napisał.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego informowało zaś za pośrednictwem mediów społecznościowych, że głowa państwa rozmawia z ministrem Sławomirem Cenckiewiczem o wypadku lotniczym. BBN zapewniło, że prezydent Nawrocki „ma pełnię informacji o tym tragicznym zdarzeniu”.

Wypadek F-16 w Radomiu. Donald Tusk o pilocie: Cześć Jego pamięci

Szef BBN złożył bliskim zmarłego pilota „najgłębsze wyrazy współczucia”. Zapewnił też o swojej modlitwie. Na swoim profilu Cenckiewicz również zabrał głos w sprawie. „Straszna tragedia! Żołnierzu Polski, odpoczywaj w pokoju!” – napisał na X.

Niedługo po katastrofie pojawił się również post Władysława Kosiniaka-Kamysza. „Jestem na miejscu tragedii. W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego – oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą. Składam hołd Jego pamięci. Rodzinie i bliskim składam najgłębsze wyrazy współczucia. To wielka strata dla Sił Powietrznych i całego Wojska Polskiego” – zaznaczył szef ministerstwa obrony narodowej.

Kondolencje spłynęły również od premiera Donalda Tuska. „W katastrofie samolotu F-16 zginął polski pilot. Cześć Jego pamięci! Rodzinie i bliskim składam z całego serca najgłębsze wyrazy współczucia” – czytamy.

Katastrofa lotnicza na Mazowszu. Wielozadaniowy samolot F-16 uderzył w płytę lotniska

Do zdarzenia doszło podczas ćwiczeń przed pokazami Air SHOW 2025, które zostały odwołane. Wypadek potwierdził przedstawiciel radomskiej straży pożarnej w rozmowie z Wirtualną Polską.

Początkowo nie było pewne, czy pilot przeżył katastrofę, ponieważ mają oni możliwość katapultowania się z F-16. Niestety śmierć żołnierza została potwierdzona oficjalnie przez służby czy przedstawicieli rządu.

