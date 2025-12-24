W które dni świąt trzeba iść do kościoła? Przypominamy, jak obchodzić Boże Narodzenie

Boże Narodzenie tradycyjnie zaczyna się od wigilii. Świąteczna kolacja w rodzinnym gronie przypada tym razem na środę 24 grudnia. Nie jest to jeszcze dzień wolny od pracy, choć wiele osób decyduje się na urlopy, by zdążyć z przygotowaniami na święta.

Boże Narodzenie 2025. Kiedy obowiązkowe msze święte?

Wigilia, jako ostatni dzień adwentu, sama nie jest dniem świątecznym. Nie wiąże się więc z obowiązkiem uczestnictwa w mszy świętej. Nie wyklucza to oczywiście rodzinnego wyjścia na ostatnie Roraty, czyli mszę świętą adwentową ku czci Najświętszej Maryi Panny, odprawianą zwykle o świcie.

Wyjątkowo może oczywiście zdarzyć się tak, że w Wigilię pójdziemy obowiązkowo do kościoła. Musiałaby ona jednak wypaść w niedzielę.

Pierwszy dzień świąt przypada na 25 grudnia. W tym roku będzie to czwartek i to tego dnia chrześcijanie powinni obowiązkowo uczestniczyć we mszy świętej. Mogą zdecydować się na szczególną opcję w postaci Pasterki, czyli mszy odprawianej w nocy z 24 na 25 grudnia, zwyczajowo o północy.

Do kościoła w oba dni świąt? O tej zasadzie wielu wiernych nie wie

Sama Pasterka nie jest jednak obowiązkowa i równie dobrze można pójść do kościoła w ciągu dnia. Jeśli zdecydujemy się na wieczorny wypad, spełniamy oczywiście nakaz dotyczący uczestnictwa we mszy i nie musimy już iść do kościoła rano. Gdy jednak mamy taką ochotę, możemy iść i na Pasterkę i na zwykłą mszę już po wzejściu słońca.

26 grudnia to drugi dzień Bożego Narodzenia. Tego dnia w Kościele katolickim wspomina się męczeńską śmierć świętego Szczepana. W naszym kraju jest to dzień, kiedy kościoły nadal wypełniają się po brzegi, choć nie jest to dzień nakazany. Wierni nie muszą więc uczestniczyć we mszy świętej w ten świąteczny piątek.

