To on zginął w katastrofie F-16. Był znanym i cenionym pilotem

W Radomiu doszło do katastrofy samolotu F-16. W wyniku zdarzenia zginął pilot major Maciej „Slab” Krakowian.

Katastrofa w Radomiu. Maciej „Slab” Krakowian nie żyje

Żołnierz był jednym z najbardziej doświadczonych pilotów Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej. Mężczyzna był absolwentem „Szkoły Orląt” – Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Major po przejściu szkolenia w USA na samoloty F-16 został pilotem-instruktorem i przygotowywał kolejne pokolenia polskich pilotów F-16.

Maciej Krakowian był też liderem zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland i pilotem pokazowym. Jak czytamy na jego profilu na Instagramie, miał również żonę oraz dwóch synów – bliźniaki.

Katastrofa F-16. Tusk i Nawrocki składają kondolencje

„W katastrofie samolotu F-16 zginął polski pilot. Cześć Jego pamięci! Rodzinie i bliskim składam z całego serca najgłębsze wyrazy współczucia” – napisał premier Donald Tusk.

Kondolencje złożył także prezydent Karol Nawrocki.

„Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość o katastrofie samolotu F-16, w której zginął polski pilot. Składam najszczersze wyrazy współczucia Najbliższym. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie” – czytamy.

Polsat News przekazał informację, że z powodu zdarzenia Międzynarodowy Pokaz Lotniczy Air SHOW Radom 2025 został odwołany.

Komunikat Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Śledztwo w sprawie katastrofy

Głos zabrała Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

„W związku z katastrofą samolotu wojskowego na lotnisku w Radomiu, do której doszło dziś w godzinach wieczornych podjęte zostały już wstępne czynności procesowe przez prokuratorów 8 Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, którzy są w drodze na miejsce zdarzenia. Na miejscu są już przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej. Więcej informacji przekażemy jutro w godzinach popołudniowych na konferencji zorganizowanej w Radomiu" – napisano w oświadczeniu.

