Jaguar Kingi Dudy wbił się w barierki, skończyło się pouczeniem. Były policjant komentuje

Kinga Duda w niedzielę spowodowała wypadek na trasie ekspresowej S7. W okolicy Kielc jej Jaguar wypadł z drogi i wbił się w bariery energochłonne. 31-latce szczęśliwie nic się nie stało, nie ucierpiał też żaden inny kierowca. Policja zapewniała, że kobieta była trzeźwa w momencie kolizji.

Wypadek Kingi Dudy. Skończyło się na pouczeniu

W rozmowie z Wirtualną Polską policjanci potwierdzili, że córka byłego prezydenta nie została nawet ukarana mandatem. – Policja zdecydowała się zakończyć sprawę tej kolizji na pouczeniu kierującej – oznajmiła podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Był policjant ocenia sprawę Kingi Dudy

W sieci pojawiły się pytania o taką decyzję i sugestie, że zareagowano łagodnie, ponieważ chodziło o córkę polityka. Były rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji Mariusz Sokołowski skomentował dla WP zdarzenie oraz reakcję swoich kolegów po fachu.

– Nie ma jednego rozwiązania. Czasem sprawy kończą się mandatem, czasem skierowaniem do sądu wniosku o ukaranie, a czasem pouczeniem. Policjant na drodze ma możliwość zdecydowania, jakiego rodzaju sankcje zastosuje – zaznaczał na wstępnie. Dodawał, że tamtego dnia padał deszcz, a nawierzchnia była śliska.

Oczywiście kierowca zgodnie z przepisami ruchu drogowego musi dostosować prędkość do warunków, by uniknąć niebezpiecznych zdarzeń na drodze. Rozmówca WP stwierdził, że „możemy się domyślać, jaka była prędkość”. Ostatecznie jednak nie było dowodu w postaci nagrania. Służby zresztą interesują się takimi kwestiami tylko, gdy mowa jest o wypadku z poważniejszymi konsekwencjami.

Jak wyjaśniał Sokołowski, w sprawach mniejszej wagi, przy wykroczeniach zwykle „policjanci przyjmują, że osoba uczestnicząca w takim zdarzeniu i tak ponosi konsekwencje finansowe w postaci kosztów naprawy pojazdu”.

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