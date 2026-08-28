Wrze wokół pomysłu Tuska. „Biorę to na klatę. Nie mam zamiaru kapitulować”

– I tak już za to dostałem po głowie. Maciej Berek nie ma nic wspólnego z polityką, nie należał do żadnej partii, a w rządzie nie zajmuje się konfrontacją. Mam do niego zaufanie, bo mam autorytet a on nie wahał się przed wytykaniem mi błędów. Biorę odpowiedzialność za tę decyzję. Wiem, na kogo stawiamy do TK i chodzi o autentyczne cechy. To jest zgodne z zasadami, które panowały, zanim PiS zgwałcił nasz ustrój – powiedział Donald Tusk podczas Campusu Polska.

– W przeszłości sędziami TK bywali byli ministrowie i politycy, na przykład Jerzy Stępień. Nikt nie miał zastrzeżeń. Problem pojawił się, kiedy PiS wysłał siepaczy, Bogdana Święczkowskiego, żeby rozprawić się z opozycją. Prezes TK to gość, który z pasją zajmował się słuchaniem taśm, między innymi z moją rodziną – komentował premier.

– Może to nie będzie estetyczne, może część osób się na mnie obrazi. Ale pomyślcie, czy więcej osób nie obrazi się na mnie, jeśli będę stał z rozdziawioną gębą i mówił, że nic się nie da zrobić, a Święczkowski będzie dalej pomiatał sędziami. Biorę to na klatę. Wszystkie pretensje proszę kierować pod moim adresem. To jest kontrowersyjne, ale nie mam zamiaru kapitulować – dodawał szef polskiego rządu.

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