Ważą się losy Macieja Berka. „Trybunał Konstytucyjny to złe, zepsute, zatrute ciało”

W sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” zapytano Polki i Polaków, czy wybór Macieja Berka – do niedawna członka rządu – na sędziego Trybunału Konstytucyjnego naruszałby niezależność władzy sądowniczej i prowadziłby do jej dalszego upolitycznienia. 59,7 proc. zgadza się z takim postawieniem sprawy, a 16,3 proc. ma odmienne zdanie. 24 proc. badanych nie ma jednoznacznej opinii.

Maciej Berek w Trybunale Konstytucyjnym? Włodzimierz Czarzasty reaguje

O komentarz był pytany marszałek Sejmu. – TK dawno przestał pełnić swoją rolę – powiedział Włodzimierz Czarzasty na antenie Polsat News. – (To – red.) trybunał, który od wielu miesięcy podejmuje decyzje na życzenie bądź partii, bądź prezydenta. To jest moje zdanie. Trybunał, który jest w stanie za chwilę podjąć decyzję, że decyzją TK nie należy dokonywać zmian w TK. Złe, zepsute, zatrute ciało – kontynuował polityk.

W dalszej części programu Włodzimierz Czarzasty pytał, czy TK powinien być demokratyczny i stanowić opokę, a także czy społeczeństwo powinno mieć do niego pełne zaufanie i czy to jest polska racja stanu. – Tak – odpowiedział jednoznacznie.

Trwa liczenie „szabel”. Co zrobi Lewica w sprawie Berka?

Marszałek Sejmu odniósł się też bezpośrednio do kandydatury Macieja Berka. – Można mu stawiać zarzuty, że był politykiem, bo był ministrem. Tu też jest sfera wartości. Co trzeba zrobić? Trzeba te dwie wartości – wartość TK i jego przyszłość oraz to, co mówi się wokół Berka – położyć na szalach i podjąć decyzję – stwierdził. Jak dodał Czarzasty, Lewica tę decyzję podejmie w najbliższy wtorek podczas posiedzenia klubu parlamentarnego.

Co polityk będzie rekomendował? – Będę dyskutował z klubem jako członek tego klubu. I po tej dyskusji będzie głosowanie i będę podnosił rękę – powiedział, nie ujawniając własnego stanowiska. – To nie jest tak, że jeżeli z jednej strony ktoś chce grać w szachy to wygra w grze, gdzie po drugiej stronie ktoś do szachów siada z pałką baseballową – zakończył wątek.

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