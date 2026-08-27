Szef PKOl Radosław P. usłyszał zarzuty. Najnowsze informacje

Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto – poinformował TVN24. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został wcześniej zatrzymany w swoim domu w Warszawie i przewieziony do katowickiego wydziału Prokuratury Krajowej.

Według medialnych ustaleń zarzuty mają dotyczyć powoływania się na wpływy oraz przyjęcia korzyści majątkowej. W chwili publikacji prokuratura nie przedstawiła jeszcze szczegółowego komunikatu podsumowującego czynności z udziałem Piesiewicza.

Piesiewicz zatrzymany i przewieziony do Katowic

Radosław Piesiewicz został zatrzymany w czwartek rano przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Działali oni na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Zatrzymanie potwierdził prokurator generalny Waldemar Żurek. Zapowiedział, że dalsze informacje zostaną przekazane po zakończeniu czynności procesowych.

Po południu prezesa PKOl doprowadzono do prokuratury w Katowicach. Piesiewicz przekonywał dziennikarzy, że sprawa ma podłoże polityczne. – Polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczymy, kto jest winny – powiedział. Pytany, czy czuje się ofiarą, odpowiedział, że „bardzo dużą”.

Zegarek za 40 tys. euro i obietnica pomocy

Sprawa ma związek z relacjami Radosława Piesiewicza z Przemysławem Kralem, byłym szefem Zondacrypto. Według ustaleń wspólnego śledztwa TVN24 i Wirtualnej Polski Kral miał kupić prezesowi PKOl zegarek Patek Philippe wart około 40 tys. euro, czyli ponad 170 tys. zł.

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