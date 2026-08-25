Pilny komunikat ministerstwa. Dane Polaków zagrożone

Po rekordowym wycieku danych z serwisu obsługującego placówki medyczne wciąż nie można sprawdzić, czy informacje konkretnej osoby znalazły się w rękach przestępców. Sprawą zajmują się policja i prokuratura, a Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o możliwości zastrzeżenia numeru PESEL.

Zastrzeżony PESEL utrudnia wyłudzenie kredytu

Od 1 czerwca 2024 r. banki i inne instytucje finansowe mają obowiązek sprawdzać, czy PESEL klienta jest zastrzeżony, zanim udzielą mu kredytu lub pożyczki. Rejestr weryfikują również między innymi notariusze i operatorzy telekomunikacyjni.

Jeżeli instytucja udzieli pożyczki mimo zastrzeżenia numeru, nie może domagać się od osoby poszkodowanej spłaty zobowiązania zaciągniętego przez oszusta. Zabezpieczenie może również zablokować zakup na raty, otwarcie rachunku czy wydanie duplikatu karty SIM.

Nie oznacza to jednak pełnej ochrony przed każdym oszustwem. – Pamiętajmy, że to całkowicie nas nie chroni – podkreślił w Radiu RMF24 Andrzej Karpiński, dyrektor bezpieczeństwa Biura Informacji Kredytowej.

Przestępcy mogą podszywać się pod bank, policję lub inną instytucję i próbować nakłonić rozmówcę do samodzielnego cofnięcia zastrzeżenia. Dlatego nie należy wykonywać takich poleceń podczas rozmowy telefonicznej ani klikać w przesłane przez nieznajomych linki.

Jak zastrzec numer PESEL?

Zastrzeżenia może dokonać każda pełnoletnia osoba posiadająca numer PESEL. Można to zrobić w aplikacji mObywatel lub przez internet w serwisie mObywatel, a także osobiście w dowolnym urzędzie gminy.

Usługa jest bezpłatna, a zmiana statusu następuje od razu. Zastrzeżenie można czasowo cofnąć, na przykład przed zaciągnięciem kredytu lub podpisaniem aktu notarialnego. Możliwe jest także ustawienie terminu automatycznego ponownego zastrzeżenia. Po zmianie statusu kolejnej można dokonać po 30 minutach.

Zastrzeżony PESEL nie utrudnia wizyty u lekarza, realizacji recepty, załatwiania spraw urzędowych, podróżowania, głosowania ani wykonywania zwykłych przelewów bankowych. Szczegółowe zasady opisane są w serwisie Gov.pl.

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