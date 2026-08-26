Astronomiczny rachunek za weta Karola Nawrockiego. Jest ostra reakcja

Sześć wet Karola Nawrockiego może oznaczać w tym roku ponad 8 mld zł mniejszych wpływów – wynika z wyliczeń Ministerstwa Finansów dla „Rzeczpospolitej”. Najbardziej kosztowne okazało się zablokowanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. (kasa państwa miała stracić na tym 3,8 mld zł), a na drugim miejscu jest odrzucenie podwyżki akcyzy na alkohol (1,8 mld zł mniej w państwowej kasie).

Weta Karola Nawrockiego kosztowały miliardy? Rzecznik prezydenta reaguje

Do sprawy odniósł się rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego. — Rządzący przygotowali buble prawne, niezgodne z Konstytucją. A prezydent RP jako strażnik Konstytucji ma obowiązek dbać o przestrzeganie prawa. Stąd weta jako hamulec dla złego prawa lub wnioski do Trybunału Konstytucyjnego — powiedział Rafał Leśkiewicz w rozmowie z „Faktem”.

— Można odnieść wrażenie, że niektóre z ustaw pisano z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji. Za fatalny stan finansów publicznych odpowiada minister finansów Andrzej Domański. Próba obarczenia pana prezydenta odpowiedzialnością za kondycję finansów państwa jest nieudolną manipulacją mającą na celu odwrócenie uwagi od afer wywoływanych przez koalicję rządzącą, o których codziennie informują media — dodał współpracownik prezydenta.

Rzecznik głowy państwa podkreślił także, że Karol Nawrocki oczekuje od rządzących „dobrze przygotowanych i przede wszystkim zgodnych z prawem ustaw”. – Wówczas nie będzie problemu z ich podpisaniem – zakończył wątek.

Ile ustaw zawetował Nawrocki? Są oficjalne dane

6 sierpnia 2026 r. minął dokładnie rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. W tym czasie głowa państwa złożyła 22 inicjatywy ustawodawcze, zawetowała 41 ustaw i 255 podpisała. Licznik wet jest już jednak wyższy, ponieważ kilka dni temu prezydent odmówił podpisania Ustawy z dnia 31 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (numer druku sejmowego 2700).

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