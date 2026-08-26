Ta umowa mogła zmienić historię TV Republika. Sakiewicz o „sfałszowanym dokumencie”

Według badań Instytutu Monitorowania Mediów z końca kwietnia 2026 r. Zondacrypto było największym reklamodawcą TV Republiki w 2025 r. Szacunkowy budżet reklamowy netto według cennika stacji wyniósł 35,98 mln zł. Jak ustalił teraz Onet współpraca „nie miała jednak wyłącznie podłoża reklamowego”. Jesienią ubiegłego roku miały się toczyć rozmowy o zakupieniu poważnego pakietu akcji Telewizji Republika.

Pierwsza wersja listu intencyjnego ws. zakupu akcji przez Zondęcrypto datowana jest na 28 listopada 2025 r. Trzy dni wcześniej Tomasz Sakiewicz był w Monako, gdzie miał omawiać szczegóły. Wyjazd opłacił Przemysław Kral. Pobyt kosztował prawie 10 tys. zł. Ostateczna wersja pisma była gotowa na początku grudnia. Zaakceptował ją szef TV Republika i wysłał do prawnika szefa Zondacrypto. Umowa nie została finalnie zawarta przez sygnały o problemach giełdy z wypłatami środków dla inwestorów.

Tomasz Sakiewicz chciał sprzedać pakiet akcji stacji Przemysławowi Kralowi

Sakiewicz podkreślił, że kluczowe okazały się problemy Zondacrypto z UOKiK-iem i prokuraturą, o czym miał go nie poinformować Kral. Prokuratura prowadziła jednak w tamtym czasie minimum kilkanaście różnych postępowań ws. Zondy. Chodzi o zamknięte posiedzenie Sejmu, na którym Donald Tusk informował posłów, że Zondacrypto mogła zostać przejęta przez gangsterów. Sugerował również, że w rzeczywistości może należeć do rosyjskiej mafii.

Prezes TV Republika zaprzecza, że w Monako dogrywał szczegóły. Prawnik obsługujący przygotowywaną transakcję po stronie Krala przekonywał, że to szef Zondacrypto zatrzymał zakup akcji, do czego parł Sakiewicz. We wstępnych rozmowach 20-proc. pakiet akcji Telewizji Republika szacowano na ok. 16 mln zł. Posiadanie akcji wiązałoby firmę z nadawcą na dłużej, a pieniądze wydawane na promocję zwiększałyby przychody i wartość spółki z udziałami Zondy.

TV Republika miała też dużą, silnie sprofilowaną i lojalną widownię oraz miała znaczenie w debacie regulacyjnej. Sakiewicz ocenił, że „w tekście posłużono się sfałszowanymi dokumentami”. „W Monako byłem jeden dzień, wracałem, jest to przypadek, z Szymonem Hołownią, a w czasie kiedy tam miałem mieszkać występowałem w studiu Republiki” – tłumaczył prezes Telewizji Republika.

Ile giełda kryptowalut wydała na reklamy w TV Republika?

O finansowaniu stacji przez Zondacrypto wspomniał we wtorek w mediach społecznościowych dyrektor programowy stacji. „Politycy rządzącej koalicji rozpowszechniają kłamstwa o wartości reklam, jakie Telewizja Republika sprzedała na rzecz giełdy Zondacrypto. Kłamstwa powtarzają również niemieckie media działające i nadające w języku polskim” – przekonywał Michał Rachoń.

„Dlatego publikujemy zestawienie faktur, jakie wystawiliśmy w roku 2025, na podstawie których stacja świadczyła usługi sprzedażowe. Pomijając dwie ostatnie nieopłacone faktury stacja sprzedała usługi za łączną kwotę 1.529.428,81 euro, co stanowi 5.75 proc. przychodów stacji w roku 2025. Czekamy na sprostowanie kłamstw o 35 mln zł oraz na opublikowanie podobnych zestawień przez inne media, które świadczyły usługi na rzecz podmiotów związanych z Zondą i Przemysławem Kralem” – dodał.

Rzecznik rządu o aferze Zondacrypto

Adam Szłapka został zapytany w TVP Info o najnowsze doniesienia ws. afery Zondacrypto. – Sprawa jest bardzo rozwojowa, tych wątków jest coraz więcej. One zostały połączone w jedno śledztwo – zaczął rzecznik rządu. Szłapka wymienił Sylwestra Suszka, „finansowanie polityków i bardzo poważne nazwiska”, Zbigniewa Ziobrę i jego fundację, udział w konferencji CPAC Karola Nawrockiego i trzy weta, Michała Moskala, Przemysława Wiplera i Marcina Romanowskiego.

Szłapka podkreślił, że to „bardzo niespokojna noc dla wielu polityków prawicy”. Rzecznik rządu zastanawiał się, czy to są „wszystkie wątki”. Zdaniem Szłapki „mogą wypadać kolejne trupy z szafy”. Rzecznik rządu ocenił, że tłumaczenia Ziobry są niewiarygodne, wskazując na jego współpracę z TV Republika. – Możemy się śmiać dalej, ha ha, ale to wcale śmieszne nie jest, że taki Romanowski może być korespondentem w Tyraspolu – podsumował Szłapka.

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