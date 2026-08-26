Afera Zondacrypto zatacza coraz szersze kręgi. Jest zawiadomienie do prokuratury

Media – konkretnie portal Wirtualna Polska i stacja TVN24 – informowały, że w sierpniu ubiegłego roku, na Ibizie, spotkać mieli się Michał Moskal i Przemysław Kral, a także były funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego – Artur Chodziński. Po rozmowach z prezesem Zondy poseł PiS wrócił do Polski, a następnie miał „zgłosić szereg poprawek” do głośnej ustawy o kryptoaktywach.

Parlamentarzysta KO – Borys Budka – zwrócił się do prezesa największej partii opozycyjnej, by w konkretny sposób zareagował na medialne doniesienia. – Domagamy się, by Jarosław Kaczyński natychmiast (...) odciął się od pana Moskala. Inaczej będziemy uznawać, że pan Moskal działał w jego i partii PiS imieniu – zastrzegł Budka.

Afera Zondacprypto to dopiero początek? „Może się okazać, że takich spraw jest więcej”

To nie koniec – politycy Koalicji Obywatelskiej zaprezentowali dokument, który wkrótce zostanie przesłany do prokuratury. To zawiadomienie o możliwym popełnieniu przestępstwa. – Śledczy powinni niezwłocznie wszcząć ws. postępowanie i zabezpieczyć wszystko, co jest związane z p. posłem Moskalem – wskazał europoseł. – Może się okazać, że takich spraw, jak Zondacrypto, jest więcej, a lobbyści czy nieuczciwi przedsiębiorcy próbowali wpływać na proces legislacyjny właśnie poprzez posłów PiS-u i Konfederacji, płacąc na fundacje, które są z nimi powiązane – dodał.

Obok Budki stał Jacek Karnowski – wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Także zwrócił się do prezesa PiS: – Chcielibyśmy, żeby Jarosław Kaczyński wyszedł i powiedział Polakom, jakie Zondacrypto finansowała fundacje powiązane z politykami PiS-u, i jak potem politycy PiS-u (...) wpływali na ten proces legislacyjny – powiedział.

Jak informowaliśmy wcześniej – afera Zondy nabrała tempa. Jak komentowała Telewizja Polska (TVP Info), najbliższe miesiące mogą mogą być trudne dla polityków opozycji, bowiem mogą pojawić się obciążające ich zeznania.

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