Nie żyje Harald V. Król Norwegii miał 89 lat

Od 17 sierpnia król Norwegii Harald V przebywał w szpitalu Rikshospitalet w Oslo, gdzie trafił w związku z leczeniem niedokrwistości hemolitycznej. W czwartek 27 sierpnia Dwór Królewski poinformował, że stan 89-letniego monarchy ponownie się pogorszył. Nie podano do wiadomości publicznej żadnych dodatkowych szczegółów.

O tym, jak poważny był stan króla, mógł świadczyć fakt, że w szpitalu zebrali się członkowie rodziny królewskiej, premier Norwegii odwołał wizytę w Niemczech, a przewodniczący parlamentu i grupa biskupów przerwali zagraniczne podróże, aby jak najszybciej wrócić do kraju. „Cały naród łączy się, przesyłając serdeczne myśli królowi i reszcie rodziny królewskiej” – napisał premier Jonas Gahr Store.

Nie żyje król Norwegii. Harald V miał 89 lat

Dzień później, w piątek 28 sierpnia, Pałac w Oslo poinformował, że król Harald V nie żyje. Jak dodano, monarcha zmarł spokojnie w szpitalu, w piątek o godz. 6:35. Miał 89 lat.

Ostatni okres 35-letniego panowania Haralda V upłynął pod znakiem problemów zdrowotnych. Mimo tego, że monarcha zmagał się z różnymi trudnościami na tym polu, a jego aktywności były stopniowo ograniczane, nie rozważał abdykacji. Wielokrotnie podkreślał, że złożona przed narodem obietnica zobowiązuje go do końca życia.

Więcej informacji wkrótce.