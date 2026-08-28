Wrze po wecie Nawrockiego. Jest błyskawiczna reakcja MEN. Wystarczyło jedno zdanie

W piątek 28 sierpnia Karol Nawrocki podpisał cztery ustawy i zawetował trzy kolejne. Jedna z tych, pod którymi nie pojawił się podpis prezydenta, dotyczy państwowego eDziennika dla szkół. Głowa państwa podkreśliła, że sama idea wprowadzania cyfrowych rozwiązań w postaci eDziennika jest słuszna, ale – w jego ocenie – niezrozumiały jest sposób podejścia MEN do realizacji wdrożenia tych rozwiązań.

Nawrocki zawetował kolejne ustawy. „Bezpieczeństwo musi być absolutnym priorytetem”

Karol Nawrocki podkreślał, jak ważne jest bezpieczeństwo dzieci. Zaznaczył, że ustawa przewiduje stworzenie centralnego systemu, zawierającego wrażliwe dane uczniów: numery PESEL, zdjęcia, oceny, frekwencję, a także informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych. – Jeżeli tworzymy tak ogromną bazę danych, jej bezpieczeństwo musi być absolutnym priorytetem. Tymczasem ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich – ocenił w nagraniu opublikowanym na portalu X.

Prezydent zwrócił także uwagę na koszty. Jak podał, budowa systemu ma pochłonąć ponad 200 mln zł. – Państwo musi potrafić jasno wykazać, że taki wydatek jest konieczny i racjonalny – zaznaczył Karol Nawrocki. Prezydent podkreślił, że nie jest przeciwny wprowadzeniu eDziennika, ale ustawa musi być dobrze przygotowana. – Warunki są proste: konsultacje z nauczycielami i ekspertami, realne zabezpieczenie danych dzieci oraz rozsądne i przejrzyste koszty – wskazał Nawrocki.

MEN reaguje na weto Karola Nawrockiego. Jest też komentarz Gawkowskiego

Do decyzji prezydenta błyskawicznie odniosła się Barbara Nowacka. „Lobbystyczne weto do ustawy o bezpłatnym, państwowym e-dzienniku” – napisała szefowa MEN.

Głos w sprawie zabrał też Krzysztof Gawkowski. „Prezydent zawetował ustawę o państwowym eDzienniku. To jest weto przeciwko cyfryzacji polskiej szkoły i bezpieczeństwu danych naszych dzieci” – napisał minister cyfryzacji.

„Dziś dane uczniów, nauczycieli i rodziców są w rękach prywatnych, zagranicznych dostawców. To oni kontrolują systemy, pobierają opłaty i budują biznes na danych polskiej szkoły. Państwo chciało wziąć za te dane odpowiedzialność. Prezydent woli oddać dane dzieci zagranicznym firmom. I jeszcze mówi, że prywatne firmy lepiej ochronią dane dzieci niż państwo, pewnie tak, jak prywatna firma ochroniła dane medyczne Polaków, a teraz to służby Państwa muszą po tym sprzątać” – czytamy dalej.

„To jest prezent dla zagranicznego biznesu. Wygrał lobbing. Przegrała polska szkoła. Wstyd Prezydencie Nawrocki. I głupota!” – ocenił Gawkowski.

Czytaj też:

Koncert Skolima w Juracie zostanie odwołany? Jest apel do Nawrockiego. „Łamią się nasze serca” Czytaj też:

MEN oblewa najważniejszy egzamin? Nauczyciele grzmią. „Dom płonie, a ktoś odmalowuje ściany”