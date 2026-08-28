Tak Polacy oceniają Karola Nawrockiego. Wymowne wyniki sondażu

6 sierpnia minęła pierwsza rocznica prezydentury Karola Nawrockiego. Na oficjalnej stronie głowy państwa opublikowano podsumowanie jego działań, które uchwycono w konkretnych liczbach.

W ciągu roku prezydent złożył 22 inicjatywy ustawodawcze, zawetował 41 ustaw i 255 podpisał. Głowa państwa zastosowała prawo łaski wobec siedmiu osób i odmówiła w pięciu przypadkach. Karol Nawrocki odbył 29 wizyt zagranicznych, w tym cztery w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce gościł 13 prezydentów i premierów innych państw.

Jak Karol Nawrocki reprezentuje Polskę na świecie? Polacy zabrali głos w sondażu

O to, jak Karol Nawrocki reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej, zapytano w sondażu, który został przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu”. 56 proc. respondentów działania prezydenta ocenie dobrze, a 44 proc. – źle.

Do wyników badania odniósł się dr Bartłomiej Machnik, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. – To kolejny sondaż, w którym widać wyraźny, utrwalony podział opinii, zgodny z preferencjami politycznymi ankietowanych — pewne sympatie i antypatie wobec prezydenta Nawrockiego są tu bardzo czytelne. Jednocześnie w tych wynikach znajduje się także głos osób patrzących na działalność głowy państwa bardziej neutralnie – komentuje ekspert.

– Co do zasady Karol Nawrocki, w porównaniu choćby z Andrzejem Dudą, prowadzi bardziej ofensywną politykę zagraniczną. Jego aktywność — z perspektywy ogólnego odbioru — może być postrzegana pozytywnie. W dyplomacji liczy się bowiem obecność w najważniejszych stolicach i spotkania z kluczowymi liderami. Nie oceniono tu jednak sprawczości prezydenta, bo to zupełnie inna kwestia – dodaje dr Machnik.

Badanie wykonano w dniach 7-8 sierpnia na próbie 1022 dorosłych Polaków.

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