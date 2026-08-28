Trzy kolejne weta Karola Nawrockiego. Nawiązał do kosztów. „To kłamstwo i czysta manipulacja”

– Od kilku dni słyszymy, że prezydenckie weta kosztują miliardy złotych. To kłamstwo i czysta manipulacja. Weta nic nie kosztują Polaków. Weta chronią Polaków przed kolejnymi podatkami, opłatami i sięganiem do ich kieszeni. Nie zgadzam się z filozofią: brakuje pieniędzy, więc zabierzmy więcej Polakom. Jednocześnie oczekuję odpowiedzi na pytanie, co zrobiliście z pieniędzmi, które już obywatele dali – powiedział Karol Nawrocki, zwracając się w najnowszym nagraniu do rządzących.

W piątek 28 sierpnia prezydent złożył podpis pod kilkoma ustawami. Są to:

Ustawa z dnia 31 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz ustawy – Prawo budowlane (numer druku sejmowego 2669);

Ustawa z dnia 17 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych oraz niektórych innych ustaw (numer druku sejmowego 2695);

Ustawa z dnia 31 lipca 2026 r . o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (numer druku sejmowego 2675);

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (numer druku sejmowego 2675); Ustawa z dnia 31 lipca 2026 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia zrównoważonego lotnictwa (numer druku sejmowego 2822).

Karol Nawrocki zawetował trzy ustawy. Jedna dotyczy MEN

Prezydent RP zdecydował o odmowie podpisania trzech ustaw:

Ustawy z dnia 31 lipca 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o systemie informacji oświatowej (numer druku sejmowego 2842);

Ustawy z dnia 31 lipca 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (numer druku sejmowego 2778);

Ustawy z dnia 31 lipca 2026 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (numer druku sejmowego 2750).

Pierwsza z zawetowanych ustaw dotyczy państwowego eDziennika dla szkół. Jak przekazał Karol Nawrocki, sama idea wprowadzania cyfrowych rozwiązań w postaci eDziennika jest słuszna i powinna być realizowana, natomiast – w jego ocenie – niezrozumiały jest sposób podejścia Ministerstwa Edukacji do realizacji wdrożenia tych rozwiązań.

W tym kontekście zwrócił uwagę na bezpieczeństwo dzieci. Jak zaznaczył, ustawa przewiduje stworzenie centralnego systemu, zawierającego wrażliwe dane uczniów: numery PESEL, zdjęcia, oceny, frekwencja, a także informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych. – Jeżeli tworzymy tak ogromną bazę danych, jej bezpieczeństwo musi być absolutnym priorytetem. Tymczasem ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich – ocenił.

Prezydent wspomniał także o kosztach. Jak podał, budowa systemu ma kosztować ponad 200 mln zł. – Państwo musi potrafić jasno wykazać, że taki wydatek jest konieczny i racjonalny – zaznaczył. Karol Nawrocki wspomniał także o chaosie organizacyjnym. Wspomniał, że system ma zacząć obowiązywać od września 2027 r., a szkoły potrzebują czasu i przygotowania do wprowadzenia nowych rozwiązań.

Prezydent zastrzegł, że nie jest przeciwny wprowadzeniu eDziennika, ale ustawa musi być dobrze przygotowana. – Warunki są proste: konsultacje z nauczycielami i ekspertami, realne zabezpieczenie danych dzieci oraz rozsądne i przejrzyste koszty – wskazał Nawrocki.

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