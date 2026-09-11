Przez Święczkowskiego płacimy więcej za paliwo? „Winę ponosi prezes TK”

Przez obstrukcję Pana Święczkowskiego – pełniącego funkcję prezesa TK – będziemy płacić więcej za paliwo. Wskutek niewydania wyroku przez Trybunał Konstytucyjny – niezależnie od tego czy uznałby ustawę za zgodną czy niezgodną z Konstytucją – obywatele muszą coraz więcej płacić za paliwa, bo rząd nie ma środków na obniżenie podatku VAT i akcyzy. Miałby te środki, gdyby albo TK uznał za zgodną z konstytucją uchwaloną przez parlament ustawę, albo wskazał jakie są w niej konstytucyjne wady wymagające od ustawodawcy skorygowania.

Dowód na brak TK, a przynajmniej na brak prezesa