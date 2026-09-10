Bogdan Święczkowski chce ponad 78 mln zł. Gra o TK nabiera rozpędu

W rządowym projekcie budżetu państwa na 2027 rok zabrakło części dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego. Prezes TK Bogdan Święczkowski przekazał więc własny plan dochodów i wydatków Radzie Dialogu Społecznego. Zaapelował, aby RDS wezwała ministra finansów i Radę Ministrów do przywrócenia finansowania Trybunału. Jego zdaniem spory o skład i orzecznictwo TK nie mogą prowadzić do faktycznego uniemożliwienia działalności organu wskazanego w konstytucji.

Bogdan Święczkowski chce ponad 78 mln zł dla TK

Przedstawiony plan zakłada wydatki w wysokości 78 mln 50 tys. zł. Dla porównania budżet Trybunału na 2026 rok wynosi około 67,4 mln zł.

Według Święczkowskiego ponad 85 proc. planowanych środków ma pokryć m.in. uposażenia 38 sędziów w stanie spoczynku, sześć świadczeń rodzinnych, wynagrodzenia 130 urzędników oraz utrzymanie siedziby TK. W tej części mieszczą się także koszty energii, sprzątania, remontów i zakupu wyposażenia. Na pensje czynnych sędziów ma trafić 15 proc. całej kwoty.

Ministerstwo Finansów: TK sam pozbawił się pieniędzy

Problemem jest sposób przyjęcia projektu. Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK dwukrotnie zajmowało się planem, ale z powodu braku kworum nie podjęło wymaganej uchwały. Wiceszefowa Ministerstwa Finansów Hanna Majszczyk oceniła, że Trybunał sam pozbawił się finansowania. Jak wskazała, podstawą wpisania wydatków TK do budżetu państwa nie może być plan sporządzony przez dowolną osobę, lecz dokument przyjęty zgodnie z obowiązującą procedurą.

Bogdan Święczkowski odpowiada, że uchwała Zgromadzenia Ogólnego może zostać podjęta później. Na początku września przekazał ministrowi finansów projekt wraz z autopoprawką uwzględniającą nowe dane o przeciętnym wynagrodzeniu, od którego zależą pensje sędziów.

Prezes TK apeluje do Rady Dialogu Społecznego

Pismo trafiło do przewodniczącego RDS Jana Klimka oraz jego zastępcy, szefa „Solidarności” Piotra Dudy. Święczkowski zwrócił uwagę, że brak pieniędzy uderzyłby nie tylko w sędziów, lecz także w pracowników Trybunału oraz osoby pobierające świadczenia. Prezes TK chce, aby plan w wysokości ponad 78 mln zł został wpisany do projektu budżetu, a ewentualne cięcia nastąpiły dopiero podczas prac parlamentarnych. W jego ocenie tylko takie rozwiązanie chroni ciągłość działania państwa i niezależność Trybunału od innych władz.

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