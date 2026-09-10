Trybunał Konstytucyjny chce 78 mln zł. Na liście samochody i mundury

Projekt planu finansowego Trybunału Konstytucyjnego na 2027 r., do którego dotarł „Fakt”, zakłada wydatki sięgające niemal 78 mln zł. To o 15,8 proc. więcej niż w bieżącym roku. Dokument 2 września zatwierdził prezes TK Bogdan Święczkowski. Plan nie został jednak uwzględniony w rządowym projekcie budżetu. Ministerstwo Finansów uznało, że nie dostarczono go skutecznie, ponieważ nie zatwierdziło go Zgromadzenie Ogólne sędziów. Nie było to możliwe ze względu na paraliż Trybunału.

Święczkowski przekazał dokument Radzie Dialogu Społecznego, licząc na jej poparcie dla wpisania wydatków TK do budżetu. Prognozowane dochody Trybunału są symboliczne, wynoszą 30 tys. zł i mają pochodzić m.in. ze zwrotów nadpłaconych składek ZUS oraz sprzedaży dawnych wydawnictw.

Pensje w TK. Średnio 55,4 tys. zł dla sędziego

Około 79 proc. budżetu TK wydatków ma być związanych z wynagrodzeniami i świadczeniami. Na pensje 15 sędziów oraz osób zajmujących stanowiska kierownicze i orzecznicze zaplanowano 11,65 mln zł. Według dokumentu przeciętne wynagrodzenie podstawowe sędziego ma wynieść około 55,4 tys. zł miesięcznie.

Dla 145 pracowników zarezerwowano 24,6 mln zł. Kwota uwzględnia waloryzację o 5,4–5,6 proc. Średnia płaca podstawowa wraz z dodatkiem stażowym ma sięgnąć około 14,1 tys. zł.

Kolejne 21,47 mln zł przeznaczono na świadczenia dla sędziów w stanie spoczynku i ich rodzin. Zaplanowano wypłatę 44 świadczeń, w tym dla 38 byłych sędziów. Prognozowane miesięczne uposażenie ma przekroczyć 41,5 tys. zł. Wzrost kosztów wynika również z rosnącej liczby uprawnionych.

Samochody, remonty i nowe mundury dla strażników TK

Na bieżące funkcjonowanie TK zapisano 9,7 mln zł. Część pieniędzy ma zostać przeznaczona na remonty odkładane przez dwa lata, m.in. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz wymianę pionów instalacji wodnej. Trybunał planuje także wydatki związane z Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa, zewnętrznymi audytami i stałym monitoringiem SOC. Na liście znalazło się również nowe nagłośnienie sali rozpraw.

Około 1,7 mln zł ma kosztować wymiana dwóch wysłużonych samochodów osobowych i ciągnika gospodarczego. Dodatkowe 300 tys. zł zaplanowano na nowe mundury dla strażników.

Ostateczny kształt finansowania TK zależy jednak od dalszych prac nad budżetem państwa na 2027 r. Obecnie opisane kwoty pozostają propozycją zawartą w planie Trybunału.

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