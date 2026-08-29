Polacy wybrali najgorszego szefa MEN. Lider zdeklasował konkurencję. Sondaż dla „Wprost”

Od blisko trzech lat na czele Ministerstwa Edukacji Narodowej stoi Barbara Nowacka. To ona jest twarzą reformy Kompas Jutra, która ma zrewolucjonizować polską szkołę, przystosowując ją do potrzeb współczesności. To też Nowacka stoi w pierwszym rzędzie broniących głośne decyzje jak np. zniesienie obowiązkowych prac domowych w szkołach podstawowych, zmniejszenie liczby lekcji religii w tygodniu czy wprowadzenie edukacji zdrowotnej jako przedmiotu obowiązkowego, bez komponentu dotyczącego życia seksualnego – ten wciąż jest nieobowiązkowy.

Polacy wybrali najgorszego ministra edukacji. Lider bezkonkurencyjny. Nowy sondaż

U progu nowego roku szkolnego w sondażu SW Research dla „Wprost” postanowiliśmy sprawdzić, którego z ministrów edukacji Polki i Polacy określiliby mianem najgorszego.

Pierwsze miejsce w niechlubnym rankingu zajął Przemysław Czarnek, którego wskazało 33 proc. badanych. Na drugiej pozycji uplasowała się Barbara Nowacka z wynikiem 18,3 proc. głosów. Podium zamyka Roman Giertych, który uzyskał 11,1 proc. wskazań.

W dalszej części zestawienia znaleźli się: Anna Zalewska (5,4 proc.), Krystyna Szumilas (2,7 proc.), Joanna Kluzik-Rostkowska (2,6 proc.), Dariusz Piontkowski (1,7 proc.) i Katarzyna Hall (1,3 proc.). 23,8 proc. badanych nie ma zdania w sprawie.

To oni wskazali Czarnka, Nowacką i Giertycha. Szczegółowe wyniki badania