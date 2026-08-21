Kolejne zmiany w pracach domowych i ocenach. Jest podpis minister Nowackiej

MEN cały czas nie znalazło idealnej formuły na prace domowe. Najnowsza nowelizacja po raz kolejny przynosi zmiany w tej kwestii. Tym razem resort Barbary Nowackiej postanowił znieść możliwość zadawania w klasach IV–VIII praktyczno-technicznych prac domowych do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

MEN wprowadza kolejne zmiany. Obejmą prace domowe i oceny

Stwierdza też jasno, że w tych samych klasach zadawanie pisemnych prac domowych służy utrwalaniu, rozwijaniu lub praktycznemu stosowaniu treści nauczania, zrealizowanych w czasie zajęć edukacyjnych. Dodaje, że każda wykonana przez ucznia pisemna praca domowa musi być przez nauczyciela sprawdzona. Uczeń ma też otrzymać informację na jej temat.

Duże interesowanie wzbudzi z pewnością zapis o możliwym podwyższeniu rocznej oceny klasyfikacyjnej uczniowi, który wykonuje nieobowiązkowe pisemne prace domowe. Taka opcja będzie dostępna w szkołach, które włączą ją do szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego, opisanych w statucie.

Dodano też techniczną zmianę dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia, prowadzących kształcenie w zawodzie. Będą oni zwolnienia z obowiązku szkolnych zajęć przygotowujących do uzyskania prawa jazdy pojazdem silnikowym, jeśli tylko okażą zaświadczenie o ukończeniu takiego szkolenia poza szkołą. Ustalono dodatkowo szczegóły trybu oraz formy egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz sprawdzianów wiadomości i umiejętności.

Nowelizacja podpisana przez minister określiła także podstawowe obszary, które uzgadniane są przy semestralnej i rocznej ocenie z zachowania. Są to:

wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

okazywanie szacunku innym osobom,

w tym nauczycielom, uczniom i pracownikom szkoły;

przejmowanie odpowiedzialności za własny rozwój i realizację celów rozwojowych;

przestrzeganie norm społecznych w szkole i poza nią;

dbałość o kulturę języka;

dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

współpraca oraz dbałość o dobre relacje z innymi;

zaangażowanie w życie klasy, szkoły i wspólnoty lokalnej;

wykazywanie się szacunkiem dla własnego narodu i ojczyzny oraz tradycji i kultury innych narodów.

Opisywane wyżej zmiany wejdą w życie już 1 września 2026 roku. Wyjątkiem będzie jedynie kwestia egzaminów – tu zmiany pojawią się dopiero od września 2027 roku.

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