Marta Nawrocka skradła show. Od tych stylizacji ciężko oderwać wzrok!

Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych 19 września. W podróży towarzyszy mu żona, Marta Nawrocka, której stylizacje szybko zwróciły uwagę.

Para prezydencka oddała hołd ofiarom 11 września

Pierwszego dnia para prezydencka pojawiła się przy Survivor Tree, znajdującym się przy pomniku upamiętniającym ofiary zamachów z 11 września. Karol i Marta Nawroccy oddali hołd osobom, które zginęły podczas ataków terrorystycznych.

Marta Nawrocka wybrała na ten dzień czerń. Miała na sobie długi płaszcz przewiązany szerokim paskiem, który mocno podkreślał talię. To właśnie pasek był najbardziej charakterystycznym elementem stroju.

Pierwsza dama dobrała do płaszcza czarne szpilki i skórzaną torebkę. Wszystkie elementy były w tym samym kolorze. Nie było wzorów ani mocnych akcentów: liczyły się prosty krój i elegancja.

Galeria:

Marta Nawrocka z wizytą w USA. Te stylizacje przykuwają wzrok!

Marta Nawrocka w USA postawiła na klasykę

W niedzielę 20 września Pierwsza Dama razem z prezydentem uczestniczyła w mszy świętej w kościele św. Stanisława Kostki na Greenpoincie, gdzie obchodzono 130. rocznicę powstania parafii. Później para prezydencka spotkała się z Polonią w Christ the King High School na Queens.

Kancelaria Prezydenta podkreśliła, że na spotkaniu pojawili się przedstawiciele kilku pokoleń: dzieci, młodzież i dorośli. „Ta międzypokoleniowa wspólnota najlepiej pokazuje, że polskie tradycje, język i wartości są z dumą przekazywane kolejnym pokoleniom” – napisała Marta Nawrocka w mediach społecznościowych.

Tym razem żona prezydenta postawiła na odcienie szarości. Marta Nawrocka miała na sobie krótki komplet z marynarką o charakterystycznym, pudełkowym kroju. Kończyła się ona w talii, a szerzej zarysowane ramiona i stójka zamiast klasycznego kołnierza nadawały jej nowoczesny wygląd.

Do marynarki Pierwsza Dama dobrała spódnicę midi z wysokim stanem. Fason lekko rozszerzał się ku dołowi i sięgał do połowy łydki. Czarne szpilki i prosta skórzana torebka dopełniły stylizację. Również tym razem Marta Nawrocka postawiła na prostotę.

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