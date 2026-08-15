Wielka ryba chwyciła za haczyk, padł nowy rekord. Ile mierzyła?

Szczęśliwcem, któremu się to udało, jest mieszkaniec Pioneer (miasto na terenie hrabstwa Williams) – Jarett Stevens. Złowił on rekordowego bassa zielonego (Lepomis cyanellus), czyli rybę słodkowodną z rodziny Centrarchidae.

Mieszkaniec północno-zachodniej części stanu Ohio wybrał się nad jeden z okolicznych komercyjnych stawów. Po zaciętej walce, która miała miejsce w drugiej połowie maja tego roku, wyciągnął na brzeg ogromny okaz.

Wymiary i waga L. cyanellus

Po zmierzeniu jasnym było, że ustanowi nowy rekord – bass miał bowiem długość 11,45 cala (ponad 29,5 centymetra) – dowiedziała się gazeta „Farm World”.

Redakcja zagranicznego tygodnika w rozmowie ze Stevensem ustaliła także, ile ważyła ryba. Certyfikowana waga pokazała 1,35 funta (czyli blisko 7 kilogramów).

W lipcu Komisja ds. Rejestrów Rybnych stanu Ohio poinformowała wędkarza listownie, że jego nazwisko zostało oficjalnie wpisane na wymarzoną listę.

Tych rekordów wędkarze nie są w stanie pobić od lat

Przy okazji wyczynu Stevensa przypominamy o liście, która w środowisku wędkarskim w USA powoduje ciarki na plecach. Znajdują się na niej rekordy, których od dłuższego czasu nikomu nie udało się przebić (oto kilka przykładów):

Bass wielkogębowy (Micropterus salmoides) – 5,07 kg – Donald Shade (mieszkaniec Waynesboro) – 1983 r. – Birch Run Reservoir, Adams County.

Skalnik prązkowany (Morone saxatilis) – 24,38 kg – Robert Price (mieszkaniec Huntingdon) – 1994 r. – Raystown Lake.

Bass małogębowy (Micropterus dolomieu) – 3,86 kg – Robert Steelman (mieszkaniec Havertown) – 1997 r. – Scotts Run Lake, Berks County.

Rokiel biały (Morone chrysops) – 41,81 kg – Robert Hornstrom (Meadville) – 2002 r. – Conneaut Lake, Crawford County

Bass czerwonooki (Ambloplites rupestris) – 1,42 kg – David Weber (mieszkaniec Lake City) – 1971 r. – Elk Creek, Erie County.

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