Wielka ryba chwyciła za haczyk, padł nowy rekord. Ile mierzyła?

Szczęśliwcem, któremu się to udało, jest mieszkaniec Pioneer (miasto na terenie hrabstwa Williams) – Jarett Stevens. Złowił on rekordowego bassa zielonego (Lepomis cyanellus), czyli rybę słodkowodną z rodziny Centrarchidae.
Mieszkaniec północno-zachodniej części stanu Ohio wybrał się nad jeden z okolicznych komercyjnych stawów. Po zaciętej walce, która miała miejsce w drugiej połowie maja tego roku, wyciągnął na brzeg ogromny okaz.
Wymiary i waga L. cyanellus
Po zmierzeniu jasnym było, że ustanowi nowy rekord – bass miał bowiem długość 11,45 cala (ponad 29,5 centymetra) – dowiedziała się gazeta „Farm World”.
Redakcja zagranicznego tygodnika w rozmowie ze Stevensem ustaliła także, ile ważyła ryba. Certyfikowana waga pokazała 1,35 funta (czyli blisko 7 kilogramów).
W lipcu Komisja ds. Rejestrów Rybnych stanu Ohio poinformowała wędkarza listownie, że jego nazwisko zostało oficjalnie wpisane na wymarzoną listę.
Tych rekordów wędkarze nie są w stanie pobić od lat
Przy okazji wyczynu Stevensa przypominamy o liście, która w środowisku wędkarskim w USA powoduje ciarki na plecach. Znajdują się na niej rekordy, których od dłuższego czasu nikomu nie udało się przebić (oto kilka przykładów):
Czytaj też:
Potężny pstrąg sprawił, że wędka zatańczyła. Jest nowy rekord, taką długość miała ryba Czytaj też:
Rekordowa ryba w maleńkim jeziorze. Wędkarz nie dowierzał