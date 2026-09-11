Chorosińska szczekała, Macierewicz miał pistolet na farbę. Tak zareagował Czarzasty

10 września przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wzięli udział w kolejnej miesięcznicy smoleńskiej. Jak podaje fakt.pl, w czasie wydarzenia Antoni Macierewicz użył pistoletu na farbę, którym próbował zamazać baner przeciwników obchodów. Arkadiusz Szczurek i Zbigniew Komosa zapowiedzieli, że o sprawie zostanie powiadomiona policja.

Antoni Macierewicz z pistoletem na farbę. „Czy nie było to niebezpieczne?”

– Eskalacja sporu i niestety to, co robi poseł Macierewicz, nie licuje z godnością i zachowaniem, jakie powinno charakteryzować posła na Sejm RP. Trochę szkoda, że policja nie zareagowała na jego zachowanie. Czy aby na pewno był to pistolet na farbę, czy atrapa? Czy nie było to niebezpieczne? — komentuje w rozmowie z „Faktem” Elżbieta Burkiewicz, przewodnicząca sejmowej Komisji Etyki Poselskiej.

— Poseł Macierewicz jest nieobliczalny i według mojej oceny powinien być w tym przypadku sprawdzony. Co miał w rękach. Być może został sprawdzony wcześniej? Niemniej wygląda to bardzo źle, jak poseł RP biega wśród ludzi z pistoletem, choćby na farbę — dodaje.

— Miejsce Macierewicza jest na badaniach psychiatrycznych. Do czasu stwierdzenia, czy jest zdrowy psychicznie, powinien przebywać w odosobnieniu — ocenia Burkiewicz. Jak twierdzi, zajście powinno zostać formalnie zgłoszone do Komisji Etyki Poselskiej.

Macierewicz zostanie ukarany? Czarzasty wspomniał o Chorosińskiej

O to, czy wobec Antoniego Macierewicza powinny zostać wyciągnięte konsekwencje, został zapytany Włodzimierz Czarzasty. – Ale co mam zrobić? Mam mu zabrać plastikowy pistolet? – zapytał marszałek Sejmu.

Jak dodał, docierają do niego opinie, że ukarana powinna zostać Dominika Chorosińska – posłanka PiS, która szczekała w Sejmie. – Czy ja mam np. udawać weterynarza i sprawdzać szczepienia? Przecież to są jakieś absurdy – odparł Czarzasty. – Patrzę na tę głupotę i zastanawiam się, kiedy ludzie zobaczą, że w PiS-ie po prostu są ludzie, którzy są absurdalnie głupi – ocenił ostro marszałek Sejmu.

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