Zaginięcie Emilii Koprowskiej. Niespodziewane komplikacje w śledztwie

Śledczy zapewniają, że cały czas zajmują się sprawą zniknięcia Emilii Koprowskiej i monitorują wszelkie doniesienia na jej temat. Biorą także pod uwagę aktywność na facebookowej grupie, którą utworzył mąż zaginionej Krystian Koprowski.

Zaginięcie Emilii Koprowskiej. Jedna rzecz utrudnia śledztwo

– Oczywiście śledzimy te informacje. Wszystkie, które się tam pojawiają, a które mogą doprowadzić do ustalenia, co się stało, są sprawdzane i weryfikowane – potwierdziła w rozmowie z portalem radiozet.pl rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie prok. Ewa Dziadczyk.

Jak jednak zaznaczyła, publikuje się tam mnóstwo nieprawdziwych informacji, co w oczywisty sposób spowalnia pracę śledczych. – Pojawia się tu też duży problem związany z tym, że często są to informacje nieprawdziwe, które angażują policję, środki, czas i siły – mówiła. – Na bieżąco jednak monitorujemy to, co się tam pojawia – powtarzała.

Przedstawicielka prokuratury dodała, że nadal nie udało się odblokować telefonu Emilii. Bez wątpienia dane z urządzenia mogłyby pomóc w śledztwie. Przyznała, że w tej sprawie nie udało się jeszcze natrafić na inne tropy.

Zaginięcie Emilii Koprowskiej. Policja prosi o pomoc

Przypomnijmy, że Emilia Koprowska zaginęła w ostatnią niedzielę sierpnia, po festiwali muzyki techno w Darłowie. Z imprezy oddaliła się w nieznanym kierunku i nie kontaktowała się z rodziną. W chwili zaginięcia kobieta była ubrana w białe jeansy, białą koszulkę z napisem „Cherry” i motywem wiśni, czarną skórzaną kurtkę i białe tenisówki z logo „Big Star”. Miała przy sobie brązowy plecak oraz okulary korekcyjne w czerwonych oprawkach.

Emilia ma kilka znaków szczególnych. To tatuaż znaku zodiaku ryby, biegnący od żeber do biodra, wytatuowane imię „Krystian” w miejscu obrączki na prawej dłoni, znamię na głowie oraz blizny w okolicy pępka.

Z informacjami w tej sprawie zgłaszać można się do Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie przy ul. Słowackiego 11 lub telefonicznie pod numerem 47 78 41 543. Możliwe jest także powiadomienie służb pod numerem alarmowym 112.

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