Co oznacza naklejka ryby na samochodzie? Wyjaśniamy także rzadszy wariant

Naklejka w kształcie ryby na samochodzie zwykle oznaczać będzie, że kierowca jest osobą wierzącą i przynależy do wspólnoty chrześcijan. Chodzi o prosty symbol dwóch połączonych łuków, które przecinając się na końcu, tworząc zarys płetwy.

Naklejka ryby na samochodzie. Co oznacza ichtys?

Symbol nazwany został „ichtys”, ponieważ w języku greckim oznacza to po prostu rybę. Dodajmy, że jest to akrostych, ponieważ tworzymy go z pierwszych liter starogreckich słów: Jezus, Chrystus, Boga, syn, zbawiciel (Iesous, Christos, Theou, hyios, soter).

Tego znaku używali już pierwsi chrześcijanie, którzy musieli liczyć się z możliwymi prześladowaniami. Dzięki dyskretnemu symbolowi mogli rozpoznawać się nawzajem i unikać kłopotów. Obecnie oczywiście chodzi raczej o podkreślenie przynależności do danej grupy religijnej i dumne okazanie swojej wiary.

Naklejone na samochodzie ryby nie zawsze oznaczać będą jednak chrześcijan. Czasami widzimy prześmiewcze wersje tego znaku, np. rybę z nogami, innymi hasłami i napisami, takimi jak „Darwin”. Są też parodie symbolu ryby czy po prostu odwołania do wędkowania, żeglowania i nurkowania.

Naklejka z rybą jest więc tylko symbolicznym znakiem rozpoznawczym, pewnym zakomunikowaniem wyznawanych wartości. Nie należy wiązać jej ani ze stylem jazdy kierowcy, ani z jego poglądami politycznymi. Prawo pozwala na tego typu dekoracje, choć zaznacza, że nie mogą one zasłaniać tablicy rejestracyjnej czy ograniczać widoczności przez szybę. Nie mogą też przypominać oznakowań pojazdów uprzywilejowanych czy utrudniać odczytania innych wymaganych oznaczeń.

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