Ryba większa od telewizora wprawiła wędkę w taniec. Padł nowy rekord

O nowym rekordzie, który padł w północnej części USA, poinformował portal Valley News Live. Ustanowił go Benjamin Erb – mieszkaniec Bemidji.



Utalentowany wędkarz wybrał się na początku lipca tego roku nad legendarną rzekę Missisipi. Pływają w niej ogromne okazy, które nie dają się łatwo wciągać na brzeg.

W pewny momencie za haczyk chwyciła wielka miękławka (Amia calva). Co działo się dalej? „Zażarta walka” – zrelacjonował na Facebooku mieszkaniec hrabstwa Beltrami.

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Osobnik z rodziny amiowatych w końcu poddał się – Erb wyciągnął go więc z wody i zmierzył.

Ponownie długość miękławki potwierdzana została przy użyciu certyfikowanej miary i w obecności eksperta – przedstawiciela Departament Zasobów Naturalnych Minnesoty. Tego bowiem wymagają amerykańskie przepisy.

Werdykt? Oficjalnie mamy nowy rekord – słodkowodna ryba miała 31,5 cala (80,01 centymetra).



Te rekordy pozostają niepobite od lat

Przy tej okazji warto wspomnieć o liście, która wywołuje ciarki na plecach u wędkarzy. Przedstawia bowiem wyczyny sprzed lat, którym nikt nie jest w stanie stawić czoła.

Instrukcja (od lewej) – nazwa ryby, waga, dane wędkarza, przybliżona data i miejsce połowa:

Bass wielkogębowy (Micropterus salmoides) – 5,07 kg – Donald Shade (mieszkaniec Waynesboro) – 1983 r. – Birch Run Reservoir, Adams County.

Skalnik prążkowany (Morone saxatilis) – 24,38 kg – Robert Price (mieszkaniec Huntingdon) – 1994 r. – Raystown Lake.

Bass małogębowy (Micropterus dolomieu) – 3,86 kg – Robert Steelman (mieszkaniec Havertown) – 1997 r. – Scotts Run Lake, Berks County.

Rokiel biały (Morone chrysops) – 41,81 kg – Robert Hornstrom (mieszkaniec Meadville) – 2002 r. – Conneaut Lake, Crawford County.

Bass czerwonooki (Ambloplites rupestris) – 1,42 kg – David Weber (mieszkaniec Lake City) – 1971 r. – Elk Creek, Erie County.

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