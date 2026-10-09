Po 4 miesiącach Miszalski nagle przerwał milczenie. „Gibała kłamie”

W niedzielę – 11 października – odbędzie się druga tura przedterminowych wyborów samorządowych w stolicy Małopolski. Mieszkańcy wskażą, kto ostatecznie będzie następcą Miszalskiego. Były przewodniczący struktur Koalicji Obywatelskiej w regionie (które rozwiązano w czerwcu tego roku) został odwołany z funkcji włodarza Krakowa przez referendum.

Pierwszą turę głosowania zwyciężył bezapelacyjnie bezpartyjny kandydat – Łukasz Gibała. Do dalszej części zakwalifikowała się też senatorka Monika Piątkowska – kandydatka KO i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Od jutra obowiązywała będzie cisza wyborcza – w piątek ostatnią okazję, by zabrać głos, wykorzystać postanowił były prezydent. Opublikował obszerny wpis na platformie X, w którym zwraca się do radnego-kandydata.

Wybory w Krakowie. Były prezydent stolicy Małopolski zarzucił kandydatowi „kłamstwo”

Miszalski wspomniał, że Gibałę zna od blisko dwóch dekad. „Dzisiaj słucham tego, co mówi, co obiecuje i stwierdzam z całą stanowczością, że kłamie, manipuluje bądź wykazuje się podstawową niewiedzą. Jego działania są skalkulowane na dezinformację i ubrane w populistyczne hasła” – zarzucił konkurentowi Piątkowskiej.

Następnie były włodarz Krakowa zaczął argumentować. „Zacznijmy od referendum. Łukasz przedstawiał swoją rolę jako jedynie wspierającego mieszkańca. Tymczasem ze sprawozdania finansowego komitetu referendalnego wynika wprost, że stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców przekazało na kampanię wsparcie rzeczowe wycenione na niemal 1,9 mln zł. (...) Krakowianie zostali po prostu OSZUKANI, że mowa o obywatelskim akcie, a chodziło tak naprawdę o dogrywkę do wyborów. Powtarza przy tym, że”wydał na «gazetkę» w trakcie referendum 3,5 mln zł by się atakować inicjatywę referendum„. To KŁAMSTWO. Łukasz ignoruje fakt, że «gazetka» jest wydawana w mieście od lat, że wspomniany koszt dotyczy całego roku i przede wszystkim, że do referendum wydano zaledwie dwa numery, których tematyka nawet nie dotyczyła polityki, a codziennego życia miasta” – zaznaczył.

Miszalski nawiązał też do wywiadu dla radia RMF FM, za który Piątkowska pozwała (w trybie wyborczym) Gibałę. „Twierdził, że sześcioro radnych KO zgłosiło się do niego, wyrażając otwartość na rozmowy i ewentualną współpracę. (...) Krakowski sąd prawomocnie utrzymał rozstrzygnięcie nakazujące sprostowanie tej wypowiedzi – było to KŁAMSTWO” – podkreślił.

To jednak nie koniec. „Przejdźmy zatem do sprawy rzekomego masowego zatrudniania ludzi z KO w Magistracie. Gibała twierdzi, że Urząd Miasta stał się łupem dla członków partii. Mówił o setce osób z KO w na kierowniczych stanowiskach. W rzeczywistości takich osób jest w UM nie więcej niż 15 na 170 stanowisk kierowniczych. To jest to legendarne «kolesiostwo»?” – zwrócił się do rywala kandydatki KO i PSL.

Gibała „co chwilę zmienia poglądy”? W tle SCT, budowa metra, wątek planowania przestrzennego

W ocenie byłego włodarza „poglądy” Gibały „zmieniają się częściej niż kierunek wiatru”. „W 2022 roku głosował za wprowadzeniem Strefy Czystego Transportu. Dzisiaj opowiada się za ograniczeniem zasięgu SCT, ponieważ liczy na głosy konserwatywnych wyborców. Nie obchodzi go przy tym kwestia zdrowia dzieci i seniorów. Dotyczy to nie tylko strefy, ale również budowy metra, transportu miejskiego, planowania przestrzennego i każdej innej ważnej decyzji dotyczącej Krakowa. Dzisiaj poglądy Łukasza to jedynie te poglądy, które przyniosą mu korzyść” – twierdzi polityk.

Miszalski zarzucił Gibale także „niewiedzę”. „Mówi: że dopłacamy do turystyki 100 zł na mieszkańca, ale pytany czy liczył wpływy z podatków z turystyki do budżetu, mówi, że nie, nie ma takich danych (Radio Kraków); że firmy działające w Krakowie praktycznie nie zostawiają CIT [podatek dochodowy od osób prawnych – przyp. red.] w mieście, a naprawdę zostawiają ponad pół miliarda! (RK); (...) że jeden przystanek SKA [Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej – red.] to niewielki koszt – ok. paru milionów. Realnie to ogromne pieniądze, których nie da się wyczarować [RMF]” – wymienił.

Z całym wpisem byłego prezydenta można zapoznać się poniżej:

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