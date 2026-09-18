Traczyk-Stawska z najwyższym polskim odznaczeniem? Kancelaria Prezydenta komentuje

We wtorek 18 sierpnia w wieku 99 lat zmarła uczestniczka Powstania Warszawskiego i działaczka społeczna Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim „Pączek”. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 31 sierpnia. W dniu pogrzebu Karol Nawrocki przyznał Order Orła Białego Krzysztofowi Wyszkowskiemu. To działacz opozycji w PRL, doradca premierów Jana Olszewskiego i Jana Krzysztofa Bieleckiego, członek Kolegium IPN oraz wróg Lecha Wałęsy.

Decyzja wywołała burzę, bo kilka lat wcześniej Wyszkowski skandalicznie zaatakował m.in. Traczyk-Stawską. Uczestniczka Powstania Warszawskiego nigdy nie otrzymała najwyższego polskiego odznaczenia, ale apelowano o to jeszcze za jej życia. Radio Zet zapytało Kancelarię Premiera, czy rozważane jest przyznanie Orderu Orła Białego Traczyk-Stawskiej lub inne uhonorowanie przez głowę państwa.

Wanda Traczyk-Stawska z Orderem Orła Białego. Kancelaria Prezydenta zabrała głos

Kancelaria Prezydenta przypomniała, że podczas uroczystości pogrzebowych w imieniu Nawrockiego list odczytał minister Wojciech Kolarski. „Na obecnym etapie Kancelaria Prezydenta RP nie przekazuje dodatkowych informacji dotyczących ewentualnych przyszłych decyzji w sprawie odznaczeń” – odpowiedziała KPRP. 17 września Rada miasta stołecznego Warszawy podjęła uchwałę o nadaniu Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy imienia Traczyk-Stawskiej.

Uczestniczka Powstania Warszawskiego była m.in. Honorową Obywatelką Warszawy oraz w 2021 r. laureatką konkursu Warszawianka Roku. Została odznaczona Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, czy Złotą Odznaką ZNP.

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