Marta Nawrocka zachwyciła elegancją? Stylistka zwróciła uwagę na jeden szczegół

Przypomnijmy, pierwsza dama towarzyszy obecnie prezydentowi podczas oficjalnej wizyty w stolicy Filipin. Jednym z punktów podróży było spotkanie z Polonią w Manili. W rozmowie z Faktem stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro skomentowała ubiór Marty Nawrockiej – pierwsza dama wystąpiła w długiej zabudowanej sukni z luźnym dołem.

Stylistka oceniła kreację pierwszej damy. „Wszystko pozostaje w równowadze”

– Tym razem pierwsze skrzypce gra głęboki burgund lekko wpadający w biskupi fiolet, czyli kolor wina z bardzo dojrzałych winogron, głębokiej wiśni, aksamitu i, nie bójmy się tego słowa, dyplomatycznej powagi. To barwa niezwykle wdzięczna w oficjalnych stylizacjach – oceniła Rubasińska-Ianiro.

Ekspertka zwróciła również uwagę, że „kreacja ma bardzo oszczędną formę” . – Żadnych ozdobników, które zaczynają żyć własnym życiem. Przód jest niemal ascetyczny, dzięki czemu uwagę przyciąga przede wszystkim kobiecy fason z lekko rozkloszowaną spódnicą, zaznaczoną delikatnie talią i pięknie zarysowanym przodem sukienki bez potrzeby dekoltu – dodała.

Stylistka podkreśliła również, że na szczególną uwagę zasługuje tył sukienki, gdzie pojawił się rząd guzików. – To bardzo dobry zabieg. Detal nie próbuje konkurować z całością – stwierdziła.

W jej ocenie krój sukienki „nie walczy z kobiecą sylwetką, ale też jej nie eksponuje na siłę” . – Jest zaznaczenie talii, jest odpowiednia długość, jest spokojna linia ramion i spódnicy. Wszystko pozostaje w równowadze. Tutaj kreacja służy sylwetce, a nie odwrotnie – podkreśliła Rubasińska-Ianiro.

Jej zdaniem buty dopełniają całość, ponieważ dzięki swojej formie wydłużają nogi i dobrze komponują się z sukienką. – Ta stylizacja nie próbuje być królewska. Jest po prostu elegancka – podsumowała Ewa Rubasińska-Ianiro.

Nawrocka: „P iękne świadectwo polskości ”

Pierwsza dama odniosła się do spotkania z Polakami na swoim Instagramie. „Tysiące kilometrów odległości, a tak wiele serdecznych więzi. Dzisiejsze spotkanie w Manili było okazją, by podziękować osobom, które swoją codzienną pracą i zaangażowaniem budują więzi między naszymi krajami. Dziękuję za waszą pracę, zaangażowanie i piękne świadectwo polskości” – przekazała.

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