Skolim ocenił Tuska i Nawrockiego. Wystarczyło jedno zdanie

Pod koniec sierpnia Skolim wystąpił podczas spotkania młodych „Przyszłość.pl”, które Karol Nawrocki zorganizował w Juracie. Wydarzenie skierowano do osób w wieku od 18 do 26 lat. Obecność gwiazdora disco latino wywołała spore emocje, a część komentujących krytykowała jego repertuar za seksualne aluzje i kontrowersyjne teksty.

Do sprawy odniosła się nawet pierwsza dama. Marta Nawrocka w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim podkreślała, że uczestnikami spotkania była dorosła młodzież, a Skolim wykonywał również utwory pozbawione wulgaryzmów i seksualnych podtekstów.

– To nie były dzieci. Wiem, że też Skolim śpiewał takie utwory, które nie miały ani wulgaryzmów, ani podtekstów seksualnych. Jest to młody artysta latino disco, który pociąga młodych – podkreśliła żona prezydenta. – W Juracie byli też inni artyści, np. bracia Lee z Korei grali na fortepianie. Ja nie słucham akurat tego typu muzyki jaką gra Skolim, ale wiem, że wpada na pewno w ucho – dodała.

Skolim powiedział, co myśli o Nawrockim i Tusku

Teraz muzyk został zapytany o sugestie, że mógłby spróbować swoich sił w polityce. Odpowiedź była jednoznaczna. – A ty chciałbyś się w politykę zaangażować? – usłyszał Skolim. – No broń Boże, nigdy nie chcę. Wolę grać dla ludzi – odpowiedział.

Wokalista został również zapytany o Karola Nawrockiego, którego miał okazję poznać. Przy tej okazji wspomniał także o premierze Donaldzie Tusku. Jak przyznał, „obu polityków uważa za świetnych ludzi, ale nie rozumie, dlaczego pozostają w konflikcie”.

– Karol? Poznałem. Słyszałem też wiele wiadomości o premierze. Zasadniczo jeden i drugi to są cudowni ludzie. Tylko gdzieś nie rozumiem, dlaczego są skonfliktowani na dobrą sprawę. Powinniśmy się jako Polacy łączyć – stwierdził.

Mocne słowa Skolima o sporach w Polsce

Muzyk w rozmowie z Kozaczkiem przekonywał, że ludzie mogą mieć różne poglądy, ale nie powinno to oznaczać ciągłych podziałów. W dalszej części rozmowy padły również ostrzejsze słowa dotyczące osób, które się z nim nie zgadzają.

– Każdy człowiek jest inny, tak? Ktoś się może nie zgadzać z tobą, a ty się nie będziesz zgadzał z innymi – mówiła dziennikarka. – Wiesz, kto się nie zgadza ze mną, to źle dla Polski chce – ripostował Skolim.

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