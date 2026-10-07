Skolim witany różowym „dywanem”. Miasto maluje drogi dla gwiazdy disco polo

Konrad „Skolim” Skolimowski będzie świętował wkrótce swoje 30. urodziny. Imprezę, w której uczestniczyć można za opłatą – czyli po zakupie biletu, na które wydać trzeba 50-70 zł (droższa cena obowiązuje w przypadku wejściówki kolekcjonerskiej) – zorganizowano na Podlasiu, konkretnie w siemiatyckim amfiteatrze.

W związku z tym władze miasta zdecydowały o pomalowaniu ulic na kolor różowy – a to nie koniec.

30. urodziny Skolima. Drogi w mieście malowane są na różowo

Urodziny Skolim świętował będzie w czwartek (8 października). Teren amfiteatru przystrojony zostanie tak, że powstanie tam swego rodzaju miasteczko.

W trakcie wydarzenia uczestnicy będą mogli skorzystać ze stoisk grillowych, a także spróbować produktów autorskich artysty. Będą tam także regionalne wyroby, które będzie zasmakować i zakupić. A to tylko początek, oprócz tego będzie tam także fotobudka, dmuchańce, wirtualne loty paralotnią i specjalny punkt – Strefa Króla Latino.

O tym, co dzieje się na Podlasiu – na terenie Siemiatycz – pokazał sam Skolim, udostępniając post burmistrza miasta. „Drogi dojazdowe są malowane na różowo!” – zachwycił się.

Burmistrz: Będzie grubo

Więcej szczegółów podał Piotr Siniakowicz. „Skolim kończy 30 lat, wiec zwykły dojazd nie wchodzi w grę. Król Latino przyjedzie różową limuzyną… więc w Siemiatyczach przygotowaliśmy mu odpowiednie powitanie. Tak. Droga też jest różowa. Skoro robimy urodziny, to robimy je na pełnym kolorze! (...) Różowy dress code miasta? Wiadomo. (...) Będzie grubo” – zapewnił włodarz.

Skolim to piosenkarz i przedsiębiorca, którego hity są na ustach wielu Polaków. Do najpopularniejszych utwór należą m.in.: „Dziewczyno Piękna”, „Palermo”, „Wyglądasz idealnie”, „Niewinna” (z Blanką) czy „Daj mi jedno słowo”.

facebook

Czytaj też:

Opluta, „szmata” i strach. Barbara Mróz-Gorgoń przerwała milczenie. „Żaden bandyta nie zapłacił takiej ceny” Czytaj też:

Tak miało być? Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję ws. stóp procentowych