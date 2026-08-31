Nawrocki uhonorował wroga Wałęsy. „Wojownik wierny swoim ideałom”

Krzysztof Wyszkowski został w poniedziałek 31 sierpnia odznaczony Orderem Orła Białego. Karol Nawrocki wręczył mu najwyższe polskie odznaczenie państwowe podczas uroczystości w Gdańsku, zorganizowanych z okazji 46. rocznicy Porozumień Sierpniowych. Działacz opozycji antykomunistycznej otrzymał order za „zasługi dla przemian demokratycznych oraz działalność państwową i publiczną”.

Nawrocki o Wyszkowskim: Wojownik wierny ideałom

Podczas uroczystości prezydent nie szczędził odznaczonemu mocnych słów. Karol Nawrocki przedstawił Krzysztofa Wyszkowskiego jako człowieka, który „przez lata nie zrezygnował ze swoich przekonań, nawet gdy wiązało się to z represjami”. – To wojownik wierny swoim ideałom, tym, które niesie od lat 70., zasłużony dla Polski – mówił prezydent.

Karol Nawrocki zwracał uwagę, że Krzysztof Wyszkowski był inwigilowany przez SB, a w okresie działalności opozycyjnej był również zatrzymywany i internowany. Podkreślał przy tym, że działacz nie podjął współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. – Za tę niezłomność, Krzysztof, z głębi serca ci dziękuję – podkreślił prezydent.

Wewpisie opublikowanym w mediach społecznościowych Karol Nawrocki określił działacza dawnej opozycji mianem „wojownika”, który ma „tarczę swego życiorysu” oraz ogromną wiedzę. Prezydent podkreślał również, że bez ludzi takich jak Krzysztof Wyszkowski „Solidarność by nigdy nie powstała”.

Krzysztof Wyszkowski i spór z Lechem Wałęsą

Krzysztof Wyszkowski przez lata należał do grona osób zaangażowanych w działalność opozycyjną. W 1977 roku związał się ze środowiskiem Komitetu Obrony Robotników, a w 1978 roku był jednym z inicjatorów powstania Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża.

W sierpniu 1980 roku Wyszkowski uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej. Zajął się między innymi tworzeniem wydawnictwa strajkowego. To on nadał także tytuł „Solidarność” biuletynowi wydawanemu podczas protestu.

Po wprowadzeniu stanu wojennego Wyszkowski został zatrzymany 13 grudnia 1981 roku w Grand Hotelu w Sopocie. Trafił do ośrodka internowania w Strzebielinku. W sierpniu 1982 roku, podczas transportu do szpitala, wykorzystał okazję i uciekł. Przez kolejne miesiące pozostawał w podziemiu.

W 1989 roku, podając się za dźwiękowca ekipy Video Studio Gdańsk, uczestniczył jako niezależny obserwator w obradach Okrągłego Stołu. W latach 1991–1992 był doradcą premierów Jana Krzysztofa Bieleckiego i Jana Olszewskiego.

W 2005 roku w rozmowie z TVN ujawnił, że Lech Wałęsa był agentem SB w latach 70., co spowodowało 15-letni proces zakończony uniewinnieniem przez Sąd Najwyższy.

W ostatnich latach Krzysztof Wyszkowski nadal pozostaje aktywny w przestrzeni publicznej. W czerwcu 2023 roku został ponownie powołany do Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Jego obecna kadencja potrwa do 2030 roku.

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