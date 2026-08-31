Rzecznik prezydenta bez hamulców o Tusku. Tak  wypowiedział się o premierze RP

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz porozmawiał w Juracie z dziennikarzami „Faktu”. Poproszono go, by odniósł się do słów Donalda Tuska na temat sprawy Zondacrypto. – Narobiliście bardzo dużo zła, wpakowaliście się w bardzo brudny interes – oskarżał polityków prawicy szef KO.

Leśkiewicz: Tusk to zwykły kłamca i manipulator

— Dziś już nikt nie powinien mieć żadnych wątpliwości, że pan Donald Tusk to zwykły kłamca i manipulator – ripostował Leśkiewicz. Podkreślał, że to za obecnego rządu instytucje nie powstrzymały na czas oszukańczej giełdy kryptowalut.

— W tej sprawie dotyczącej krypto pan premier kłamie, a w zasadzie próbuje przykryć nieudolność swojego rządu, bo przecież przypomnę: rząd Donalda Tuska sprawuje władzę od prawie trzech lat. Gdzie były polskie służby specjalne? Gdzie była prokuratura, która nie potrafiła w żaden sposób skutecznie doprowadzić do zablokowania działalności Zondacrypto? – pytał.

— Przecież dwukrotnie śledztwa dotyczące Zondacrypto zostały umorzone i zostały umorzone za czasów rządów pana premiera Donalda Tuska. Dopiero teraz, w kwietniu tego roku, została wszczęta kolejna sprawa, kiedy rzeczywiście giełda po prostu upadła — przypominał.

Rzecznik prezydenta: Tusk odwraca uwagę od problemów

Leśkiewicz stwierdził, że sprawą Zondacrypto Tusk próbuje odwrócić uwagę od swoich licznych problemów. W tym kontekście wymienił aferę w Szpitalu Południowym, wycieki danych, sprawę środków dla powodzian, ale też sytuację budżetu czy bezrobocie.

— Mógłbym wymieniać bardzo długo i pewnie nie zdążyłbym pójść na koncert chopinowski, który już za chwilę, gdybym miał opowiadać o wszystkich sprawach, które dotyczą tego rządu i tym bałaganie, który nam funduje na co dzień pan premier Donald Tusk — podsumował.

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