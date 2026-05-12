Weselna awantura na Podlasiu. Panna młoda trafiła do policyjnej celi

Funkcjonariusze policji z Suwałk przeprowadzili bardzo nietypową interwencję. Wezwano ich do mieszkania, w którym odbywało się przyjęcie weselne. Jak usłyszeli od świadków, w trakcie imprezy doszło do „ostrej wymiany zdań” pomiędzy 420letnią panną młodą i jej matką.

Suwałki. Panna młoda pobiła matkę na swoim weselu

Sprzeczka kobiet była na tyle poważna, że przerodziła się w szarpaninę. Panna młoda miała kilkukrotnie uderzyć starszą kobietę i przewróciła ją na podłogę. Interweniowały służby, w tym zespół ratownictwa medycznego, który musiał zająć się poszkodowaną matką panny młodej. 42-latkę z kolei zatrzymali policjanci. W sukni ślubnej została odtransportowana do celi na komisariacie.

Jak stwierdzono, panna młoda w chwili zdarzenia była nietrzeźwa. Według badania miała w organizmie prawie 1,5 promila alkoholu. Na ten moment na kobietę nałożono zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej, obowiązujący przez 14 dni.

Czytaj też:

Miał trafić do więzienia, zniknął. List gończy za znanym adwokatemCzytaj też:

Modowe błędy na komunii. Polacy wciąż je popełniają