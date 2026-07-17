Pociąg towarowy wykoleił się na południu Polski. Wagony wpadły do rzeki

Do zdarzenia doszło w piątek 17 lipca około godz. 15.30 w gminie Piwniczna-Zdrój. Ruch kolejowy pomiędzy Krynicą a Nowym Sączem został wstrzymany, w wyniku czego uruchomiono autobusową komunikację zastępczą.

Wykolejenie pociągu w Małopolsce

Obecnie trwają działania wyjaśniające przyczyny wykolejenia pociągu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sześć pustych wagonów zjechało z torowiska.

– Według naszych ustaleń maszynista był jedyną osobą, która znajdowała się w pociągu. Mężczyzna był trzeźwy – przekazała w rozmowie z Wirtualną Polską oficerka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu nadkom. Justyna Basiaga.

„Nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego oraz zagrożenia ekologicznego. Na miejsce jest ściągany specjalistyczny sprzęt” – przekazał Tomasz Michałowski, burmistrz Piwnicznej-Zdroju w publikacji na Facebooku.

Według ustaleń medialnych nikt nie został poszkodowany w wyniku zdarzenia.

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PKP wydały komunikat dla podróżnych

Polskie Koleje Państwowe wydały komunikat dotyczący zdarzenia w mediach społecznościowych. Poinformowano pasażerów, że ruch pociągów został wstrzymany, a „na odcinku Stary Sącz – Wierchomla została uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa za pociągi: IC nr 33100 'Malinowski' z Krynicy-Zdroju, TLK nr 30105 'Małopolska' do Krynicy-Zdroju” .

Dodano także, że „za pociąg TLK nr 33170 'Karpaty' z Krynicy-Zdroju zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Muszyna – Kraków Główny”. Zapewniono również, że „służby kolejowe prowadzą działania mające na celu jak najszybsze przywrócenie ruchu pociągów”.

Przedstawiciele kolei zwrócili się także do turystów, aby śledzili bieżące informacje dotyczące kursowania pociągów w Portalu Pasażera, a także, by zwracali uwagę na komunikaty stacyjne.

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