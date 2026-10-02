Nagły zwrot Morawieckiego? Kaczyński będzie zacierał ręce. Jest „ale”

Formalne powołanie nowej partii politycznej Mateusza Morawieckiego nie nastąpi 15 października, jak dotychczas zapowiadano – ustaliła Polska Agencja Prasowa, powołując się na źródła zbliżone do kierownictwa stowarzyszenia Rozwój Plus. 15 października to data nieprzypadkowa. Wtedy miną dokładnie trzy lata od wyborów parlamentarnych w Polsce, po których koalicja z Donaldem Tuskiem na czele utworzyła rząd.

Zwrot Mateusza Morawieckiego? Najnowsze doniesienia ws. nowej partii

Politycy Rozwoju Plus na połowę miesiąca zapowiadają „duże wejście programowe”. – Formuła stowarzyszenia daje nam szeroką możliwość działania i współpracy z ludźmi, którzy chcą się zaangażować w działalność publiczną, a nie chcą zapisywać się do partii. Stowarzyszenie pozwala nam działać szerzej niż partia – tłumaczyło jedno ze źródeł PAP.

Jak przekonują informatorzy, politycy Rozwoju Plus nie spieszą się z zakładaniem partii. Ich priorytetem jest obecnie rozbudowa struktur terenowych.

Rozwój Plus na krawędzi? Sondaż wyborczy

W nowym sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Rozwój Plus uplasował się minimalnie nad progiem wyborczym, notując wynik na poziomie 5,1 proc. W zestawieniu prowadzi Koalicja Obywatelska, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 36,5 proc. badanych. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość (22,6 proc.), a trzecie – Konfederacja (13,9 proc.).

W dalszej części stawki znalazły się: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (9,4 proc.), Nowa Lewica (6,9 proc.), Partia Razem (3,2 proc.), Polska 2050 (1,4 proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (1,1 proc.).

Badanie Ogólnopolskiej Grupy Badawczej zrealizowano w dniach 18–22 września 2026 r. metodą wywiadów telefonicznych (CATI) na próbie tysiąca osób.

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