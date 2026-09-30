Kryzys w TK ma jeszcze jedną stronę. O tym mało kto mówi

W Trybunale Konstytucyjnym narasta kolejny konflikt. Sędzia TK Sławomir Patyra zawiadomił o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Pismo trafiło do Waldemara Żurka, który potwierdził jego otrzymanie.

Sławomir Patyra zarzuca Bogdanowi Święczkowskiemu wielokrotne wyznaczanie składów z pominięciem ustawowych zasad. Sprawa ma dotyczyć okresu od początku 2026 r. do września.

Ponadto, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa urzędniczego przez Bogdana Święczkowskiego złożyła Fundacja Praw Podatnika. Oficjalne pismo także zostało wysłane do Waldemara Żurka.

Święczkowski będzie miał problemy? Morawiec komentuje

Do sytuacji w TK odniosła się Beata Morawiec. Była prezes Sądu Okręgowego w Krakowie przyznała, że środowisko sędziowskie jest oburzone sytuacją wokół kierownictwa Trybunału. – Osoby z zarzutami, np. prowadzenia samochodów w stanie po spożyciu alkoholu, orzekają, ponieważ Izba Dyscyplinarna nie wydaje zgody na wyciągnięcie odpowiedzialności karnej. To bardzo źle wygląda – komentowała sędzia

– Problem TK nazywa się Bogdan Święczkowski. Nie zazdroszczę ani premierowi, ani ministrowi sprawiedliwości w tej sytuacji, ale trzeba podjąć zdecydowane kroki, ponieważ czworo ludzi pozostaje bez środków do życia. Czworo sędziów, którzy nie zostali dopuszczeni do orzekania, nie dostają wynagrodzenia, nie mogą wykonywać innych zawodów, bo prawo na to nie zezwala, a orzekać też nie mogą, ponieważ prezes TK ich nie dopuszcza – dodała na antenie TOK FM wiceprezeska Stowarzyszenia Sędziów „Themis”.

W ten sposób nawiązała do działań Bogdana Święczkowskiego, który nie dopuszcza do orzekania sędziów legalnie wybranych przez Sejm.

Wariant siłowy w TK? Sędzia komentuje

W ostatnich dniach pojawiły się również informacje w sprawie tzw. wariantu siłowego, który miałby pomóc wrozwiązania kryzysu w TK. W jego najbardziej radykalnej wersji czterech niedopuszczonych do orzekania sędziów miałoby wejść do siedziby Trybunału w asyście funkcjonariuszy.

Następnie mogłoby dojść do zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK. Jednocześnie pojawiły się doniesienia o możliwym zatrzymaniu Bogdana Święczkowskiego na 48 godzin.

– Jest to dla mnie strasznie obrazoburcze. Uważam, że pewne instytucje zawsze zasługują na szacunek i działanie tego rodzaju jest tragiczne. Bardzo trudno przewidzieć, jakie działania zostaną podjęte. Minister uspokaja, że małymi krokami podejmie skuteczne działania, ale troszeczkę się tego wszystkiego obawiamy i jesteśmy zniecierpliwieni co do skuteczności działań – ocenił Beata Morawiec.

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