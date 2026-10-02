Sąd wydał wyrok w trybie wyborczym. Poszło o słowa Łukasza Gibały

Z ustaleń RMF FM, że niezależny kandydat na prezydenta Krakowa dostał zakaz rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o radnych – członkach Koalicji Obywatelskiej.

Oprócz tego ma opublikować sprostowanie – m.in. na antenie radia RMF FM.

Postanowienie jest nieprawomocne.

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Przypomnijmy – Gibała w trakcie wywiadu udzielanego RMF ujawnił, że sześcioro radnych KO jest rzekomo zainteresowanych przyszłą współpracą z nim, jeśli wygra wybory. Osoby te narzekać miały na to, co działo za rządów odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego (KO). Z ust kandydata słowa te paść miały, gdy przypomniano mu, że po zwycięstwie czeka go współpraca z radą zdominowaną przez członków koalicji.

Po wywiadzie wszyscy radni w liczbie 19 zaprzeczyli, by kiedykolwiek brali udział w takiej z nim – informowała Polska Agencja Prasowa. Podpisali też ws. oświadczenia, w których zapewnili, że nigdy nie deklarowali chęci przejścia pod skrzydła Gibały (dokumenty te mogły zresztą posłużyć za materiał dowodowy w sądzie).

Głos ws. zabierał m.in. szef sztabu Piątkowskiej – Piotr Moskała. – My, zarówno jako sztab, ale również jako Koalicja Obywatelska – jako klub w Radzie Miasta – odczytujemy to [słowa, które padły na antenie RMF – przyp. red.] jako próbę wywarcia takiego wrażenia na opinii społecznej, że tak naprawdę on potencjalnie może mieć większość w RM – oceniał.

Wybory w Krakowie. Za tydzień ostateczne starcie

11 października, czyli w kolejną niedzielę, dojdzie do drugiej tury wyborów w stolicy Małopolski.

Pierwszą zwyciężył Gibała (stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców) – zdobywając 36,38 proc. głosów. Na Piątkowską (kandydatkę KO i Polskiego Stronnictwa Ludowego) postawiło 29,91 proc. mieszkańców.

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