Atmosfera wokół wyborów w Krakowie. Komitet Piątkowskiej pozwał Gibałę

Zbliża się druga tura przedterminowych wyborów w Krakowie. Pierwszą zwyciężył kandydat niezależny Łukasz Gibała, który razem z senatorką Moniką Piątkowską (na którą postawiła Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe) ostatecznie szable skrzyżuje 11 października. Głosowanie w kolejną niedzielę wyłoni nowego prezydenta miasta – następcę odwołanego przez referendum Aleksandra Miszalskiego.

Atmosfera wokół wyborów zagęszcza się – kandydatka KO i PSL zdecydowała się pozwać w trybie wyborczym konkurenta. „Biuro prasowe Sądu Okręgowego w Krakowie potwierdziło, że pozew wpłynął” – przekazała Polska Agencja Prasowa.

Z ustaleń redakcji PAP wynika, że wnioskodawcą jest pełnomocnik wyborczy komitetu Piątkowskiej. Nie wiadomo, kiedy dojdzie do rozprawy (termin nie jest jeszcze znany).

Gdy Łukasz Gibała wygra część radnych KO przejdzie na jego stronę? Jest pozew

W całej sprawie chodzi o słowa, które padły niedawno z ust Gibały – na antenie radia RMF FM. Ujawnił on, że sześcioro radnych KO miało rzekomo zadeklarować chęć współpracy – o ile polityk zwycięży i zostanie włodarzem. Ponoć nie podobało im się to, co działo się, gdy u władzy był Miszalski – taką mają motywację. Kandydat powiedział o tym, gdy skonfrontowano go z faktem, iż większość w radzie miasta stanowią członkowie KO, co może utrudnić mu rządzenie.

Wszystkie osoby – a jest ich łącznie 19 – zaprzeczyły jednak słowom Gibały. Radni KO podpisali nawet oświadczenia, w których zapewniają, że nie rozmawiali o przyszłej współpracy z politykiem (PAP zauważył, że dokumenty te mogą posłużyć w sądzie jako materiał dowodowy).

– My, zarówno jako sztab, ale również jako Koalicja Obywatelska – jako klub w Radzie Miasta – odczytujemy to jako próbę wywarcia takiego wrażenia na opinii społecznej, że tak naprawdę on potencjalnie może mieć większość w RM – podkreślił Piotr Moskała, który pełni rolę m.in. szefa sztabu kandydatki KO i PSL.

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