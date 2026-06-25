Morawiecki zorganizuje grilla dla tysiąca osób. „Nie pytaliśmy Kaczyńskiego”

Chociaż prezes Jarosław Kaczyński był temu przeciwny, Mateusz Morawiecki założył stowarzyszenie i ani myśli zawiesić działalności organizacji pod naciskiem polityków Prawa i Sprawiedliwości. Co więcej – były szef rządu Zjednoczonej Prawicy planuje organizację festiwalu „Rozwój Plus plus Wy” (hasło nawiązuje do nazwy podmiotu). 31 lipca będzie rozmawiał z Polakami o sprawach społecznych czy gospodarczych przy grillu – miejsca będzie nawet dla tysiąca osób.

Anonimowe osoby z kręgu Morawieckiego zgodziły się odnieść do całej sprawy. Czy prezes PiS dał byłemu premierowi zielone światło? – Nikogo nie prosiliśmy o pozwolenie. Po co mielibyśmy prosić Kaczyńskiego? – mówi jeden z rozmówców „Newsweeka”.

Mateusz Morawiecki chce zorganizować festiwal. „Formuła ma przebijać PiS-owską bańkę”

Polityk, który także zdecydował się zabrać głos, przyznał, że Morawiecki i jego ludzie „chcą pokazać, że się nie boją”. – Jarosław Kaczyński ani Jacek Sasin [były wiceprezes Rady Ministrów i szef resortu aktywów państwowych – przyp. red.], który też ma swoje stowarzyszenie, nas nie wystraszyli. Przeciwnie — będziemy aktywni – zaznaczył.

Spotkanie, które odbędzie się za miesiąc, ma znacząco różnić się od typowego wiecu partyjnego. – Ten festiwal to nie będzie dyskusja jednego nurtu PiS-u z PiS-em. Formuła będzie szersza, ma przebijać PiS-owską bańkę – ujawniła jedna z osób z otoczenia Morawieckiego.

Posłowie nie będą jednak nikogo „namawiać do składania legitymacji ugrupowania”. – Ale oczywiście złe języki powiedzą, że to działanie na szkodę PiS – podsumował.

Wydarzenie zorganizowane ma zostać w pobliżu, jak i w samym Teatrze Mała Warszawa. – Kiełbaska. Panele. Rozrywka – tak festiwal widzą działacze.

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