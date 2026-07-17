Stowarzyszenia dzielą PiS. Kaczyński ma spotkać się z Morawieckim. Ujawniono możliwy termin

Przypomnijmy, w ostatnich dniach sytuacja w PiS-ie jest wyjątkowo napięta z powodu tworzonych wewnątrz ugrupowania podziałów. Politycy decydowali się tworzyć odrębne stowarzyszenia, co nie spodobało się prezesowi formacji, a także sprzyjało konfliktom między członkami partii.

Kiedy może dojść do spotkania Kaczyńskiego z Morawieckim?

Według nieoficjalnych informacji „Gazety Wyborczej” Jarosław Kaczyński ma się spotkać z Mateuszem Morawieckim 17 lipca, aby omówić sytuację w PiS-ie. To, że politycy planują rozmowy, potwierdził także poseł PiS i członek stowarzyszenia „Rozwój Plus” , Janusz Cieszyński. Nie ujawnił jednak terminu.

– Wiem, że będą jeszcze rozmowy. Pan premier będzie rozmawiał z panem prezesem na ten temat, żeby wyjaśnić, że – zgodnie z tym, co mówiliśmy od samego początku – cele naszego stowarzyszenia w żaden sposób nie kolidują z działaniem Prawa i Sprawiedliwości. Co więcej, uważamy, że wręcz wzmacniają Prawo i Sprawiedliwość – stwierdził polityk w „Polskim Punkcie Widzenia” na antenie TV Trwam.

W rozmowie z „Gazetą Wyborczą” dwóch polityków PiS-u wyraziło wątpliwość, aby sytuacja w partii Jarosława Kaczyńskiego się poprawiła. – Na 80 proc. nie – odpowiedział jeden. – Jeśli będzie wola, to zawsze jest szansa – uznał kolejny polityk.

Mateusz Morawiecki planuje spotkanie członków stowarzyszenia

Przypomnijmy, w ostatnich dniach rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek poinformował, że politycy PiS-u muszą zdecydować, czy chcą być członkami stowarzyszeń czy partii. Jeszcze nie wiadomo, jaką decyzję w tym zakresie podejmie były premier. Jeszcze kilka dni teamu zapowiadał, że jego stowarzyszenie planuje grilla, który ma się odbyć w „lekkiej atmosferze” . Wydarzenie zaplanowano na 31 lipca. Nie wiadomo, czy Jarosław Kaczyński został zaproszony na spotkanie polityków.

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