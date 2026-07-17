Tajemniczy list powstrzyma rozpad partii? Frakcja Morawieckiego pisze do prezesa PiS

Ultimatum w sprawie likwidacji wszelkich stowarzyszeń wewnątrz PiS ogłoszone zostało w środę 15 lipca. Od początku jasne było, że chodzi głównie o „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego. Jacek Sasin błyskawicznie potwierdził zresztą, że on swoje stowarzyszenie rozwiązuje i stawia na jedność w partii.

PiS się rozpada? Ultimatum ma dać odpowiedź

Mateusz Morawiecki nie tylko nie poszedł w ślady Sasina. Stwierdził nawet, że nie zamierza rezygnować z grilla, który jego stowarzyszenie organizuje pod koniec lipca. Członkowie „Rozwoju Plus” napisali jednak w czwartek 16 lipca list do Jarosława Kaczyńskiego. O inicjatywę tę pytany był w Interii wiceprezes stowarzyszenia Marcin Horała.

Jak zaznaczał polityk, treści listu opinia publiczna nie pozna. Nie ma on charakteru otwartego. Zdradził jedynie, że korespondencja ma na celu przekonanie Jarosława Kaczyńskiego do stanowiska grupy. – Nie chcemy absolutnie żadnych rozłamów, chcemy być dalej w Prawie i Sprawiedliwości, działać i przynosić wartość dodaną – podkreślał Horała.

Dopytywany o ewentualną propozycję kompromisu, polityk odpowiedział. – Jest publicznie znana i została oficjalnie przekazana podczas niedawnej wspólnej konferencji prasowej prezesa Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego – mówił.

Horała: Zupełnie niepotrzebne zaognienie sporu

– Nasze stowarzyszenie nie pełni i nie będzie pełnić funkcji quasi partyjnej. Nie będzie tworzyć struktur, powoływać pełnomocników powiatowych. Ma być czymś innym jakościowo. Ofertą dla ludzi, którym nie tyle PiS jako PiS, ale w ogóle działalność partyjna nie odpowiada. Dla tych, którzy chcieliby, powiem górnolotnie, zrobić coś dla naszej ojczyzny – dodawał.

– Dla mnie jest czymś zupełnie niezrozumiałym, że nagle następuje taki zwrot o 180 stopni i zupełnie niepotrzebne zaognienie sporu. Jeszcze trzy dni temu nie było żadnego problemu i nagle stał się on. Pojawiły się również rozmowy o rozłamie. Po co nam to wszystko? – pytał.

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