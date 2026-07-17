Nowa RPO wybrana przez Sejm. Kim jest Sylwia Gregorczyk-Abram?

Sejm powołał mec. Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Nowa RPO jest adwokatką i od lat angażuje się w działania na rzecz praw człowieka, praworządności i społeczeństwa obywatelskiego. Zastąpi na tym stanowisku prof. Marcina Wiącka, którego kadencja dobiega końca.

Oto nowa Rzecznik Praw Obywatelskich. Kim jest Sylwia Gregorczyk-Abram

Sylwia Gregorczyk-Abram to adwokatka i działaczka społeczna. Jest współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy oraz Komitetu Obrony Sprawiedliwości, a także członkinią zarządu Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy.

W ostatnich miesiącach pełniła też funkcję przewodniczącej komisji działającej przy Ministerstwie Sprawiedliwości, która zajmowała się wyjaśnianiem mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego i działaczy społecznych w latach 2015-2023.

Czym zajmuje się RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka oraz obywatela zapisanych w Konstytucji i innych przepisach. Do jego zadań należy badanie, czy działania lub zaniechania organów państwa, instytucji i organizacji nie naruszają praw obywateli, zasad sprawiedliwości społecznej i równego traktowania.

To jedna z najważniejszych instytucji kontrolujących relacje między państwem a obywatelem.

Kadencja Wiącka na stanowisku RPO dobiega końca

Kadencja obecnego RPO prof. Marcina Wiącka kończy się 23 lipca. Zgodnie z przepisami jedna osoba może pełnić tę funkcję maksymalnie przez dwie kadencje, a każda z nich trwa pięć lat. Powołanie nowej rzeczniczki oznacza ważną zmianę na jednym z kluczowych urzędów stojących na straży praw obywatelskich w Polsce.

Pierwszą Rzecznik Praw Obywatelskich była prof. Ewa Łętowska, powołana w 1987 roku. Funkcję tę pełnili później m.in. Andrzej Zoll, Irena Lipowicz, Adam Bodnar i Marcin Wiącek.

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