Pilny komunikat Trumpa ws. Rosji. Wystarczyło jedno zdanie

„Wielki postęp w sprawie Rosji. Więcej wkrótce” — napisał Donald Trump na platformie Truth Social. Prezydent USA nie podał żadnych dodatkowych szczegółów.

Według Blomberga w trakcie spotkania przywódców Stanów Zjednoczonych oraz Rosji zawarto porozumienie dotyczące bezpieczeństwa Ukrainy. Steve Witkoff miał powiedzieć, że obie strony zgodziły się, iż USA mogą zaoferować wsparcie dla Ukrainy zbliżone do gwarancji wynikających z artykułu 5 NATO.